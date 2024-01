© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Für Anleger startet das neue Börsenjahr mit einer kalten Dusche. Ein schwacher Start der US-Märkte hat die Rallye der vergangenen Wochen ausgebremst. Ein schlechter Vorbote für das Börsenjahr 2024?Anleger, die auf eine Fortsetzung der breit angelegten Jahresendrallye gehofft hatten, erlebten am ersten Handelstag des Jahres 2024 eine böse Überraschung. Sie wurden Zeugen eines der schlechtesten Jahresstarts von Aktien und Anleihen zu Jahresbeginn. Der Tech-Index Nasdaq 100 verzeichnete am Dienstag den stärksten Rückgang seit über zwei Monaten. Auch der S&P 500 rutschte am ersten Handelstag leicht ins Minus. "Der DAX ist eine der großen Ausnahmen. Als einer von wenigen Indizes ist der DAX …