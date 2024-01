© Foto: picture alliance / Zoonar | Maksym Yemelyanov



An den US-Börsen wurden die im alten Jahr noch stark gelaufenen Tech-Aktien zum Jahresauftakt gestern zugunsten defensiver Werte verkauft.Zum Start in das neue Jahr schichteten US-Anleger gestern um und bescherten Technologieaktien kräftige Kursverluste. Profiteure der Sektorrotation waren defensive Werte, allen voran Healthcare-Aktien. Zinsen belasten Tech-Aktien Steigende Anleiherenditen und Gewinnmitnahmen nach stattlichen Gewinnen in den Wochen zuvor führten an der Technologiebörse Nasdaq gestern zu einem Abverkauf: Trotz eines Rebounds in der letzten Handelsstunde schloss der Nasdaq 100 mit einem Tagesverlust von knapp 1,7 Prozent. Der Branchenindex Technology Select Sector SPDR gab …