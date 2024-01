"Earlier and faster" statt "higher for longer" - nahezu euphorisiert gehen die Märkte jetzt von schnellen und deutlichen Zinssenkungen im Jahr 2024 aus Hintergrund sind die vergleichsweise schnell sinkende Inflation bei sich gleichzeitig abschwächender wirtschaftlicher Dynamik. "Die Märkte treiben dabei scheinbar die Notenbanken vor sich her, während diese - um ihre Glaubwürdigkeit bemüht - lange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...