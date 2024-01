Vancouver (British Columbia), 3. Januar 2024 / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) (das "Unternehmen" oder "EMX") freut sich, die Unterzeichnung eines Optionsabkommens hinsichtlich der Projekte Sagvoll und Meråker von EMX in Norwegen (siehe Abb. 1) mit dem australischen Privatunternehmen Lumira Energy Ltd. ("Lumira") bekannt zu geben. Das Abkommen sieht NSR-Lizenzgebühren in Höhe von 2,5 %, Bar- und Aktienzahlungen, Arbeitsverpflichtungen sowie andere Vergütungen an EMX vor. EMX hat kürzlich ein weiteres Abkommen mit Lumira für das Projekt Copperhole Creek von EMX im australischen Bundesstaat Queensland unterzeichnet (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. September 2023). In Verbindung mit diesen Transaktionen strebt Lumira Energy eine Börsennotierung an der Australian Securities Exchange (ASX) mittels eines Börsengangs Mitte des Jahres 2024 an.

Die Projekte Sagvoll und Meråker mit mehreren Metallen in Norwegen liegen entlang eines produktiven metallogenen Gürtels in Norwegen, zu dem auch die historische Region Røros mit Massivsulfiden vulkanischen Ursprungs ("VMS") zählt. Das Projekt Meråker beherbergt VMS-Mineralisierungsarten, während das Projekt Sagvoll sowohl VMS- als auch magmatische Nickel-Kupfer-Sulfid-Ziele enthält. Vor der Beteiligung von EMX wurden in den vergangenen 50 Jahren nur wenige Arbeiten beim Projekt Meråker durchgeführt und bei Sagvoll gab es seit der letzten Exploration durch Falconbridge Ltd. in den frühen 2000er Jahren keine nennenswerten Explorationen mehr. Zusammen mit dem Projekt Copperhole Creek in Australien werden diese Projekte ein starkes "Starter-Portfolio" für Lumira bilden, das den bevorstehenden Börsengang unterstützen soll.

Die Handelsbedingungen im Überblick: Alle Angaben in australischen Dollar (AUD), sofern nicht anders angegeben. Nach der Unterzeichnung wird Lumira eine Barzahlung in Höhe von 50.000 $ an EMX leisten. Lumira wird eine 100%ige Beteiligung an den Projekten erwerben, indem es EMX Folgendes gewährt:

- Eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2,5 % für jedes Projekt

- Im Voraus zu entrichtende jährliche Lizenzgebühren ("AAR") in Höhe von 35.000 $ pro Jahr und Projekt, beginnend mit dem zweiten Jahrestag des Börsengangs, wobei die AAR-Zahlungen um 15 % pro Jahr bis zu einem Höchstbetrag von 100.000 $ pro Jahr steigen

- Zahlungen in Höhe von 150.000 $ in Form von Aktien von Lumira nach dem Abschluss des Börsengangs zusammen mit derselben Anzahl von Optionen, die zwei Jahre lang mit einem Aufpreis von 50 % auf den Börsengangpreis ausgeübt werden können, und einer zusätzlichen gleichen Anzahl von Optionen, die drei Jahre lang mit einem Aufpreis von 100 % auf den Börsengangpreis ausgeübt werden können

- Weitere 750.000 Aktien am ersten Jahrestag des Börsengangs

- Meilensteinzahlungen wie folgt:

250.000 $ in bar nach dem Abschluss einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (oder einer gleichwertigen Studie)

500.000 $ in bar nach dem Abschluss einer vorläufigen Machbarkeitsstudie

Um seine Beteiligung an den Projekten aufrechtzuerhalten, wird Lumira außerdem

- bis zum ersten Jahrestag der Unterzeichnung Explorationsausgaben in Höhe von 150.000 $ pro Projekt leisten;

- Explorationsausgaben in Höhe von 650.000 $ bis zum ersten Jahrestag des Börsengangs leisten, wobei mindestens 200.000 $ für jedes Projekt ausgegeben werden müssen (wenn beide Projekte beibehalten werden);

- Explorationsausgaben in Höhe von 750.000 $ bis zum ersten Jahrestag des Börsengangs leisten, wobei mindestens 250.000 $ für jedes Projekt ausgegeben werden müssen (wenn beide Projekte beibehalten werden);

- Explorationsausgaben in Höhe von 5.000.000 $ bis zum ersten Jahrestag der Unterzeichnung leisten, wobei mindestens 1.200.000 $ für jedes Projekt ausgegeben werden müssen (wenn beide Projekte beibehalten werden).

Innerhalb von 72 Monaten nach der Unterzeichnung des Abkommens hat Lumira das Recht, 0,5 % der NSR-Lizenzgebühr für jedes Projekt für 1.000.000 $ zurückzukaufen.

Überblick über die Projekte. Die Projekte Sagvoll und Meråker mit mehreren Metallen in Norwegen befinden sich im norwegischen VMS-Gürtel aus dem frühen Paläozoikum, in dem zwischen dem 17. Jahrhundert und den 1990er Jahren zahlreiche Regionen und Minen in Betrieb waren. Diese metallogene Region stellt eine tektonisch verdrängte Fortsetzung der VMS-Gürtel aus dem Kambrium/Ordovizium im Nordosten von Nordamerika dar, einschließlich der VMS-Lager Buchans und Bathurst im Osten von Kanada sowie der VMS-Region Avoca in Irland. In puncto Gesamtproduktion seiner unterschiedlichen Bergbaugebiete ist dies einer der produktivsten VMS-Gürtel der Welt, obgleich er nunmehr tektonisch verdrängt ist und auf gegenüberliegenden Seiten des Atlantischen Ozeans vorkommt.

Das Projekt Sagvoll, kaledonischer VMS-Gürtel (Südnorwegen): Das Projekt Sagvoll im Süden von Norwegen umfasst sowohl VMS- als auch magmatische Nickel-Kupfer-Sulfid-Mineralisierungen, die entlang des kaledonischen Gebirgsgürtels erschlossen wurden. Bei Sagvoll befinden sich die Mineralisierung und die historischen Bergbaugebiete entlang eines 13 km langen Abschnitts (siehe Abb. 2). Obwohl in diesem Gebiet mehrere historische Minen erschlossen wurden, fanden nur wenige historische Bohrungen statt, von denen die meisten vor über 100 Jahren durchgeführt wurden. Zahlreiche Erkundungs- und Bergbaugebiete wurden noch nicht erprobt. Die jüngsten Arbeiten in diesem Gebiet fanden 2006 statt, als Falconbridge Ltd. (später Xstrata PLC) geophysikalische Flugvermessungen durchführte und fünf vorrangige Nickel-Kupfer-Ziele sowie elf VMS-Ziele für weitere Explorations- und Testbohrungen identifizierte. Die anschließenden Explorationsarbeiten wurden jedoch nie abgeschlossen.

EMX hat anhand der historischen und jüngeren Daten von Falconbridge/Xstrata mehrere "begehbare" Bohrziele identifiziert und wird eng mit Lumira zusammenarbeiten, um das Gebiet systematisch zu erkunden. EMX erkundete das Projekt Sagvoll im Jahr 2022 und führte umfassende Bodenprobennahmeprogramme im VMS-Abschnitt durch, um die Fortsetzung der zutage tretenden VMS-Mineralisierung in den Erkundungsgebieten Akervoll und Malså zu identifizieren. Das Unternehmen führte außerdem Erkundungsfeldkartierungen, eine Überprüfung historischer Bohrkerne sowie lithochemische Probennahmen durch, um Alterations- und Mineralisierungszonierungsmuster zu identifizieren. Im Jahr 2023 richtete das Unternehmen sein Hauptaugenmerk auf das Nickelziel Skjærkerdalen und führte Feldkartierungsprogramme durch, um die Verteilung der mineralisierten mafischen Intrusionen in diesem Gebiet zu verstehen.

Das Projekt Meråker, kaledonischer VMS-Gürtel (Südnorwegen): Das 18.600 ha große Projekt Meråker befindet sich in der Nähe der norwegischen Stadt Trondheim und beherbergt mehrere historische Minen und Erkundungsgebiete, die in Abschnitten von VMS-Mineralisierungen mit mehreren Metallen erschlossen wurden (siehe Abb. 3). Kupfer war das Hauptprodukt zahlreicher historischer Minen, doch in den Minenhalden und Ausbissen in diesem Gebiet ist auch eine bedeutsame Zinkmineralisierung zu beobachten. Innerhalb des Projektgebiets gibt es mehrere parallele Mineralisierungsabschnitte, die sich über fast 30 km entlang des Streichens erstrecken. Bei Meråker wurden nur wenige moderne Explorationen durchgeführt.

Das Unternehmen und sein früherer Partner Norra Metals führten 2021 gemeinsam mit dem NGU (Geologisches Institut von Norwegen) eine EM-Flugvermessung über dem Projekt Meråker durch. Im Jahr 2023 führte EMX Erkundungskartierungen und Probennahmen in unterschiedlichen Bereichen des Lizenzblocks Meråker durch, die positive Basismetallergebnisse lieferten. Ein umfassendes Bodenprobennahmeprogramm, das 4.750 Proben umfasste, deckte die vielversprechenden Ziele Fonnfjell, Mannfjell und Lillefjell ab, die weitere Arbeiten rechtfertigen.

Nähere Informationen über das Projekt erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Anmerkungen zu benachbarten und angrenzenden Konzessionsgebieten. Die in dieser Pressemitteilung erörterten Lagerstätten, Projekte und Minen bieten einen Kontext für das Projekt von EMX, das sich in einem ähnlichen geologischen Umfeld befindet, was jedoch nicht zwangsläufig bedeutet, dass das Projekt ähnliche Mengen, Gehalte oder Arten von Mineralisierungen aufweist.

Dr. Eric P. Jensen, CPG, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und ein Mitarbeiter des Unternehmens, hat die Veröffentlichung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "EMX" sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "6E9" notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

