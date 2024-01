Weinfelden (ots) -Die Firma OWIM GmbH & Co. KG führt im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes aktuell einen Warenrückruf des Artikels "Sensorik-Bausteine" (Modellnummer HG10159) der Marke "Playtive" mit der IAN 422695_2210 (siehe Aufdruck)durch.Bei dem "Baustein mit bunten Kugeln" des Sets "Sensorik-Bausteine" (Modellnummer HG10159) kann sich unter ungünstigen Umständen die gelbe Kunststoffkappe lösen. Die gelbe Kunststoffkappe, sowie die herausfallenden Kugeln sind verschluckbare Kleinteile. Sollten Babys/Kleinstkinder diese Kleinteile verschlucken, kann eine Verletzungsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die Firma OWIM GmbH & Co. KG bittet daher alle Kunden dringend, den Rückruf zu beachten und den betroffenen Artikel nicht weiter zu verwenden.Der Artikel "Sensorik-Bausteine" (Modellnummer HG10159) der Marke "Playtive" mit der IAN 422695_2210 (siehe Aufdruck) wurde bei Lidl Schweiz seit dem 11.12.2023 verkauft. Der Artikel kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Warenrückruf ist ausschliesslich der "Baustein mit bunten Kugeln" des Sets "Sensorik-Bausteine" (Modellnummer HG10159) der Marke "Playtive" mit der IAN 422695_2210 (siehe Aufdruck) betroffen. Andere Artikel der Marke "Playtive", sowie die anderen Bausteine des Sets "Sensorik-Bausteine" sind von dem Rückruf nicht betroffen.Die Firma OWIM GmbH & Co. KG entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100914796