Der Jahresauftakt an den US-Aktienmärkten ist misslungen: Am ersten Handelstag 2024 geht es bei den drei großen US-Indizes bergab. So richtig überraschend kommt das allerdings nicht. Nach der fulminanten Rally und der längsten Gewinnstrecke seit 2004 war der US-Leitindex S&P 500 technisch überkauft. Früher oder später muss es dann auch mal zu Gewinnmitnahmen kommen. Verantwortlich ...

