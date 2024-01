In Lettlands Hauptstadt Riga nehmen seit dem 22. Dezember 35 Elektrobusse sukzessive den Linienbetrieb auf. Zunächst sind allerdings eine Reihe an Probefahrten durch das winterliche Riga sowie Technikchecks vorgesehen. Die vom ÖPNV-Betreiber Rigas Satiksme beim polnischen Hersteller Solaris bestellten E-Busse kommen auf den Linien 26, 33 und 57 sowie an Wochenenden auf den Linien 9, 20 und 26 zum Einsatz. Die Stromer sind bereits seit Ende des Jahres ...

