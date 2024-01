© Foto: picture alliance / Zoonar | Alessandro Vecchi - picture alliance / Zoonar | Alessandro Vecchi



Nach Kursverdopplungen im vergangenen Jahr erleiden Kreuzfahrtaktien zum Start in 2024 Schiffbruch und werden heftig abverkauft.Zum Jahresauftakt konnte der Gesamtmarkt gestern nicht an die Rallye der vergangenen Wochen anknüpfen, rote Vorzeichen beherrschten das Kursgeschehen. Besonders heftig fielen die Kursverluste bei Technologiewerten aus, aber auch Kreuzfahrt- und Tourismusaktien blieben von Gewinnmitnahmen nicht verschont. Vollbremsung aus voller Fahrt Die Papiere von Kreuzfahrtgesellschaften gehörten in 2023 mit zu den besten Werten am US-Markt. Überzeugen konnte mit einem Plus von 162 Prozent vor allem Royal Caribbean, auch Carnival schlug sich mit Gewinnen von 130 Prozent weit …