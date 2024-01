Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) gab heute eine Reihe von Verbesserungen seiner multinationalen Fähigkeiten bekannt. Dazu gehören der Ausbau des Partnernetzwerks und des internen Teams von multinationalen Experten, die Aufnahme multinationaler Produkte und die Einführung einer neuen Technologieplattform zur Verbesserung der Dienstleistung.

"Wir entwickeln unsere multinationalen Dienstleistungen und Fähigkeiten ständig weiter, um mit den wachsenden Anforderungen unserer Kunden Schritt zu halten", sagte David Valzania, Head of Multinational bei BHSI. "BHSI war schon immer agil, und wir stellen dies erneut unter Beweis, indem wir strategisch expandieren, um unseren Kunden und Vertriebspartnern erstklassige multinationale Programme und Dienstleistungen zu bieten."

BHSI hat sein Partnernetzwerk erweitert und kann nun in 178 Ländern BHSI-Niveau Dienstleistungen anbieten. Um den wachsenden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden, hat BHSI sein engagiertes internes Team von multinationalen Experten auf 13 Städte in aller Welt erweitert. Das Unternehmen hat sein multinationales Angebot auch auf Bürgschaften ausgeweitet.

Darüber hinaus hat BHSI WorldLink eingeführt, eine digitale End-to-End-Lösung zur Verwaltung und Betreuung multinationaler Programmgeschäfte. Die Einführung von WorldLink in den multinationalen Prozess von BHSI hat die Arbeitsabläufe verbessert, indem die Bandbreite freigegeben und die Skalierbarkeit im gesamten Unternehmen ermöglicht wurde. BHSI wickelt jetzt 95 seiner multinationalen Geschäfte über WorldLink ab. BHSI arbeitete mit dem in London ansässigen Versicherungsunternehmen ChainThat zusammen und nutzte dessen Beyond Multinational Programs-Plattform, um die WorldLink-Lösung zu entwickeln und zu erstellen.

"Die auf verteilte Ledger basierende Plattform von ChainThat unterstützt die Konsistenz, die Einhaltung von Vorschriften und die Transparenz unserer multinationalen Transaktionen und bietet gleichzeitig Datenklarheit und -schutz für multinationale Konten", so David. "Es ermöglicht BHSI eine nahtlose Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen lokalen Underwritern, Produktionsbüros und Netzwerkpartnern, was die Durchführung unserer multinationalen Programme erleichtert."

Für weitere Informationen kontaktieren Sie info@bhspecialty.com.

Berkshire Hathaway Specialty Insurance (www.bhspecialty.com) bietet gewerbliche Sachversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Berufshaftpflichtversicherungen, Haftpflichtversicherungen für Führungskräfte und Fachleute, Transaktionsversicherungen, Kautionsversicherungen, Seeversicherungen, Reiseversicherungen, Programmversicherungen, Unfall- und Krankenversicherungen, Krankenversicherungen (Stop Loss), Wohngebäudeversicherungen und multinationale Versicherungen an. Die aktuellen und endgültigen Deckungsbedingungen für alle Produktlinien können möglicherweise variieren. Sie zeichnet auf den Papieren der Versicherungsgruppe National Indemnity von Berkshire Hathaway, deren Finanzkraft von AM Best mit A++ und von Standard Poor's mit AA+ bewertet wird. Berkshire Hathaway Specialty Insurance hat seinen Sitz in Boston und verfügt über Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Barcelona, Brisbane, Brüssel, Köln, Dubai, Dublin, Frankfurt, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Lyon, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, München, Paris, Perth, Singapur, Sydney, Toronto und Zürich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240103934179/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKT

JoAnn Lee +1 617.936.2937