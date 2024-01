Deutscher Software-Automobil-Zulieferer setzt auf internationale Fachkräfte

Vehiclevo, deutscher Anbieter von Software-Infrastruktur für elektronische Steuergeräte von Kraftfahrzeugen, setzt auf internationale Software-Kompetenz. Gemeinsam mit der ägyptischen Regierungsbehörde zur Entwicklung der IT-Industrie (ITIDA) feierte das Unternehmen nun die Eröffnung des neuen Kompetenzzentrums in Kairo, Ägypten. Dieses unterstützt die Zentrale in Unterschleißheim im Bereich Software-Entwicklung für Lösungen rund um E-Mobility, autonomes Fahren, Telematik, Infotainment und das digitale Cockpit.

Vehiclevo hat sich auf die Entwicklung von intelligenter Software-Architektur für komplexe Electronic Control Units (ECUs) spezialisiert. Im Zentrum stehen dabei innovative, kundeorientierte Lösungen rund um E-Mobility, autonomes Fahren, Telematik und das digitale Cockpit. Das Portfolio des Spezialisten aus Unterschleißheim umfasst neben der technischen Entwicklung auch die End-to-End-Betreuung der Software in den Bereichen Diagnose, Software-Updates, Daten-Routing, Inter-Prozessor-Kommunikation, Power Management, Funktionale Sicherheit und Cyber Security. Das Unternehmen ist Partner von AUTOSAR (Automotive Open System Architecture).

Ägypten als begehrter Software-Standort

Im Zuge seiner globalen Expansionsstrategie hat der Automobil-Zulieferer neben dem etablierten Standort in Unterschleißheim ein zweites Entwicklungszentrum in Kairo gegründet. Über die letzten Jahre ist Ägypten zu einem attraktiven Tech-Standort avanciert. Gartner bezeichnete das Land bereits 2019 als "Primary Location in EMEA for Global Delivery of IT and Business Services". So betreiben in Kairo einige Fortune-500-Unternehmen Geschäftszentren. Zudem fördert der Staat Initiativen in den Bereichen Elektronikdesign, Embedded Systems und Automobiltechnologie. Dafür zuständig ist unter anderem die Information Technology Industry Development Agency (ITIDA), die eigens für den Zweck der Stärkung der IT und Service-Industrie gegründet wurde. Nicht zuletzt verfügt Ägypten über den größten multilingualen Talentpool im Nahen Osten und den zweitgrößten in der EMEA-Region. 37 Prozent der Studierenden absolvieren ihren Abschluss in MINT-Disziplinen.

An der Eröffnungsfeier des neuen Vehiclevo-Büros nahmen unter anderem mehrere Regierungsvertreter des Ministeriums für Kommunikation und Informationstechnologie (MCIT), der ITIDA wie auch Vertreter der Deutsch-Arabischen Industrie- und Handelskammer (GACIC) teil.

Muhammad Ahmed, Gesellschafter und Geschäftsführer von Vehiclevo, betont: "In den letzten zwanzig Jahren konnte die ägyptische Automobilsoftwareindustrie eine beispiellose Erfolgsgeschichte schreiben nicht zuletzt durch die Ausbildung von Ingenieuren und den Aufbau von Know-how. Diese Vorteile des Standorts möchten wir in unserem neuen Kompetenzzentrum in Kairo ausschöpfen. Geplant ist, dass sich die neuen Mitarbeitenden in Kairo auf die Software-Entwicklung fokussieren, um langfristig unser Marktsegment in Deutschland, aber auch global auszubauen. Wir freuen uns, so viele neue Talente bei uns im Team begrüßen zu dürfen."

