Die Porr baut ein Hotel am Flughafen BER Berlin Brandenburg in Schönefeld. Konkret wurde die Porr Hochbau Region Ost von der SWH Airporthotel Schönefeld GmbH als Generalunternehmerin mit dem Neubau eines Hotels beauftragt. Die Spezialtiefbauarbeiten werden von der Porr Spezialtiefbau ausgeführt. Auf einer Bruttogeschossfläche von ca. 16.763 m2 wird das neue Airporthotel mit vier Obergeschossen über 271 Zimmer verfügen. 193 PKW-Stellplätze in zwei Untergeschossen komplettieren das Gebäude.

