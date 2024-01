Wien (www.fondscheck.de) - Nach mehr als fünf Jahren löst die norwegische Fondsgesellschaft Skagen ihr Büro in Frankfurt auf, so die Experten von "FONDS professionell".Damit verlasse auch Deutschland-Geschäftsführer Josef Scarfone das Haus.Die norwegische Investmentboutique Skagen Funds habe zum Jahresende 2023 ihr Büro in Frankfurt geschlossen. Dies würden übereinstimmend mehrere Medien melden. Die deutschen Kunden würden künftig vom Vertriebsteam aus der Firmenzentrale im norwegischen Stavanger heraus betreut, heiße es weiter. Grund für den Rückzug sei die schwierige Situation am deutschen Markt, berichte der Branchendienst "Deutsche Pensions- & Investmentnachrichten (DPN)". Eine Skagen-Sprecherin habe die Schließung auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE bestätigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...