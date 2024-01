Die Geschichte von Alamos Gold Inc., einem prominenten kanadischen Goldproduktionsunternehmen, beginnt im Jahr 2003 mit einer wegweisenden Fusion. Durch den Zusammenschluss von Alamos Minerals und National Gold entstand ein neues, dynamisches Unternehmen. Mit dem Erwerb der Mulatos-Lagerstätte für 10 Millionen US-Dollar legte Alamos Gold den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft in der Goldindustrie. Heute steht das Unternehmen, das an der Toronto Stock Exchange und der New York Stock Exchange unter dem Ticker "AGI" gelistet ist, für Stabilität und ...

