OMV Petrom kauft von RNV Infrastructure einen 50%-Anteil an der Electrocentrale Borzesti, die rund 1 GW Kapazität an erneuerbaren Projekten hält, davon 950 MW Windkraft und 50 MW Photovoltaik. Darüber hinaus wird OMV Petrom Renovatio Asset Management, den Eigentümer von Rumäniens führendem Ladenetz für Elektrofahrzeuge, vollständig übernehmen. Renovatio betreibt in Rumänien ein Netzwerk von mehr als 400 Ladepunkten für Elektrofahrzeuge, das bis 2026 auf rund 650 anwachsen soll. Die EVN lädt ihre Aktionäre und Aktionärinnen zu der am Donnerstag, 1. Februar 2024, um 10:00 Uhr (MEZ) im EVN Forum, EVN Platz, AT-2344 Maria Enzersdorf, stattfindenden Hauptversammlung ein. (Der Input von BSNgine für den ...

