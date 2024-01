© Foto: Scheidle-Design - AdobeStock



Das deutsche Börsenbarometer DAX hat seine anfänglichen Gewinne im Tagesverlauf eingebüßt und tendiert nun deutlich ins Minus. Anleger zeigen sich vor der Bekanntgabe wichtiger US-Wirtschaftsdaten zurückhaltend.Nachdem der DAX zu Beginn des Handelstages sein Tageshoch von 16.784 Punkten erreichte, fiel er in den folgenden Stunden auf aktuell 16.599 Punkte. Dies entspricht einem Rückgang von etwa einem Prozent. Zum Vergleich: Gestern endete der Handelstag für den DAX knapp im Plus bei 16.769 Punkten. Analyst Thomas Altmann, CFA bei QC Partners, kommentiert: "Zum Jahresbeginn scheinen die Anleger nicht sehr risikofreudig zu sein. Die meisten versuchen wohl, zu niedrigeren Preisen in den Markt …