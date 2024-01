© Foto: Rivian Newsroom



Enttäuschende Absatzzahlen haben den Rivian-Kurs am Dienstag kräftig absacken lassen. Doch Experten sehen Chancen. Ist die Aktie jetzt ein Kauf?Rivian Automotive hat die Marktschätzungen für die Auslieferungen im vierten Quartal verfehlt, da der harte Wettbewerb und die hohen Zinssätze die Nachfrage nach seinen Elektrofahrzeugen belastet haben. Der Aktienkurs des Unternehmens sackte daraufhin am Dienstag mehr als zehn Prozent ab und baut die Verluste am Mittwoch vorbörslich weiter aus. Das Unternehmen lieferte in den letzten drei Monaten des Jahres 13.972 Fahrzeuge aus, zehn Prozent weniger als im vorangegangenen Quartal und weniger als die Schätzungen von 14.430, die von 13 von Visible …