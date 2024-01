Im schwachen Marktumfeld zu Jahresbeginn geraten die Papiere von Siemens und der Abspaltung Siemens Energy am Mittwoch besonders stark unter Druck. Grund für die Kursverluste von knapp vier respektive mehr als fünf Prozent ist ein skeptischer Kommentar von Barclays zur gesamten Investitionsgüterbranche in Europa.Nach der Jahresendrally würden die Aktien in dem Sektor mittlerweile ein beschleunigtes Gewinnwachstum einpreisen, so Analyst Vladimir Sergievskiy. Er rechnet für 2024 allerdings nur mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...