The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.01.2024

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.01.2024



ISIN Name

XS2297551371 Leverage Shares PLC

XS2297551454 Leverage Shares PLC

XS2337093525 Leverage Shares PLC