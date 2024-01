Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FOMC-Protokolle, die heute um 20:00 Uhr veröffentlicht werden, werden eine wichtige Veröffentlichung des Tages sein, so die Experten von XTB.Das Dokument werde sich auf das Dezember-Treffen beziehen, bei dem die Zinssätze unverändert geblieben seien und die Zinsprognosen des FOMC erheblich überarbeitet worden seien. Darüber hinaus habe der FED-Vorsitzende Powell bestätigt, dass auf dem Treffen über Zinssenkungen diskutiert worden sei, was eine Rally bei risikoreichen Vermögenswerten ausgelöst habe. Die FOMC-Protokolle könnten jedoch zeigen, dass das Treffen nicht so taubenhaft gewesen sei, wie einige denken würden. ...

