London (Vereinigtes Königreich) / Accesswire / 3. Januar 2024 / Julio Jose Montenegro, CEO von BlueGrace Energy Bolivia (BGEB), hat im Rahmen seines Engagements für soziale Verantwortung und die Unterstützung der Schwächsten eine strategische Finanzierung für die Gründung der Favela Bank (FBank) in Brasilien bekannt gegeben, um marginalisierte Communitys zu unterstützen. Diese Initiative unterstreicht nicht nur das Engagement von Bluegrace, etwas zu bewirken, sondern fügt sich auch nahtlos in die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen ein, insbesondere in Übereinstimmung mit der Agenda 2030.

Die Favela Bank (FBank) ist eine innovative Finanzinitiative, die den brasilianischen Favelas durch das Angebot individueller Dienstleistungen, die von traditionellen Banken vernachlässigt werden, neue Möglichkeiten eröffnen soll. Die FBank hat das Potenzial des beträchtlichen BIPs der Favelas erkannt und versucht, mehr als 17,7 Millionen Einwohner zu erreichen, von denen viele unternehmerisch tätig werden wollen. Es handelt sich um eine gemeinschaftsorientierte Plattform, die in der Favela für die Favela entstanden ist und von 5.000 lokalen Managern und 25.000 Beziehungspunkten unterstützt wird.

Die FBank unterscheidet sich durch Merkmale wie eine datenschonende App, die Verwendung der vereinfachten Favelês-Sprache und einen auf den Menschen ausgerichteten Serviceansatz. Ihr Social Cashback-System schafft Anreize für lokale Ausgaben und reinvestiert die Gewinne in die Entwicklung der Community. Die Bank plant einen stufenweisen Ansatz, der sich auf die Deckung des unmittelbaren Finanzbedarfs, die Einführung einzigartiger Produkte und schließlich auf das individuelle Angebot von Standard-Bankdienstleistungen für die Favela-Bewohner konzentriert.

Um innerhalb von fünf Jahren 5 Millionen Kunden und 550.000 kommerzielle Einrichtungen zu erreichen, hat sich die FBank zum Ziel gesetzt, die Favelas in boomende Wirtschaftszentren zu verwandeln und durch ihr innovatives Bankmodell nachhaltiges Wachstum und Solidarität in der Community zu fördern.

Die aktive Beteiligung von BlueGrace Energy Bolivia an der Gestaltung eines positiven Wandels ist ein Beispiel für das Unternehmensethos, das sich der Schaffung einer besseren und integrativeren Welt verschrieben hat. Dieses Projekt verdeutlicht das Engagement von BGEB für über 90 % der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und stellt einen Meilenstein in Richtung wirkungsvolle Investitionen und globale Marktexpansion dar.

Im Einklang mit diesem unerschütterlichen Engagement für Nachhaltigkeit spiegelt das Engagement von BGEB für den globalen Pakt der UNO und sein ehrgeiziges Projekt zur Erhaltung von erstaunlichen 20,5 Millionen ha des Amazonas-Regenwaldes ein durchschlagendes Engagement für globale Nachhaltigkeitsziele wider.

Dieser beispiellose Einsatz dient nicht nur dem Erhalt eines der wichtigsten Ökosysteme der Welt, sondern steht auch im Einklang mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung. BGEB setzt modernste Technologien wie künstliche Intelligenz und Satellitenbilder ein, um die Emissionszertifikate genau zu quantifizieren und so einen wichtigen Beitrag zu den globalen Klimazielen zu leisten.

Der globale Markt für Emissionszertifikate, der bis 2030 voraussichtlich 100 Milliarden $ erreichen wird, unterstreicht die Bedeutung solcher Initiativen. Naturbasierte Zertifikate gewinnen an Bedeutung und sind von grundlegender Bedeutung für die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C bis 2030, was Investitionen in erneuerbare Energien in Höhe von 44 Billionen $ erfordert.

Das Projekt von BGEB ist ein Beispiel für die Überschneidung von Finanz- und Umweltmaßnahmen, zumal große Finanzinstitute beträchtliche Investitionen in Emissionszertifikate tätigen. Es ist eine Geschichte der Innovation, der Zusammenarbeit und des Engagements für eine nachhaltigere Zukunft.

Die Partnerschaften von BGEB gehen über Umweltziele hinaus und bilden strategische Allianzen mit einflussreichen Organisationen wie der Capital Market Association (ICMA), der Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), dem globalen Pakt der Vereinten Nationen und MAXIMANCE 2030 LTD. Der Schwerpunkt dieser Kooperationen liegt auf der Stärkung indigener und verarmter Communitys durch umfassende soziale Initiativen und Nachhaltigkeit, die sich an universell anerkannten Grundsätzen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung orientieren. Durch die Verbesserung des Zugangs zu Bildung, Gesundheitswesen und Infrastruktur hat sich BGEB verpflichtet, die Entwicklung der Communitys parallel zu seinen Umweltbemühungen zu fördern. Dieser ganzheitliche Ansatz, der den Schutz der Umwelt mit dem Übergang zu sauberer Energie und der Stärkung der Communitys verbindet, macht BGEB zu einem Vorreiter bei der Erhaltung der Umwelt und der Innovation im Bereich sauberer Energie in Bolivien.

Diese Allianzen unterstreichen die anhaltende Bedeutung der Partnerschaft auf dem Weg in eine nachhaltige und kohlenstoffneutrale Zukunft und sind ein überzeugendes Beispiel dafür, was kollektives Handeln und Innovation bewirken können.

Der Weg von BGEB inspiriert uns alle, aktiv zu werden, denn gemeinsam können wir den Klimawandel bekämpfen und unseren Planeten für zukünftige Generationen schützen.

Über BlueGrace Energy Bolivia:

BlueGrace Energy Bolivia (BGEB), ein globales Konsortium von Experten in verschiedenen Bereichen, setzt sich dafür ein, den Übergang zu einer Netto-Null-Zukunft als Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels voranzutreiben. Unser Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen mit zukunftsweisenden Projekten zur Energiewende im 21. Jahrhunderts. Auf der Grundlage von professionellem Fachwissen und unerschütterlicher Integrität streben wir danach, einen echten Wert für Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://bluegracebolivia.com/.

