ChatGPT wurde kürzlich in einer Studie auf seine Fähigkeiten in der pädiatrischen Diagnostik getestet. Die Ergebnisse zeigen sowohl die Grenzen als auch das Potenzial dieser Technologie im medizinischen Bereich. ChatGPT auf Basis von GPT-4 hat in einer Studie, in der es um die Diagnose von 100 pädiatrischen Fällen ging, seine Grenzen aufgezeigt. Bei 72 Fällen stellte der Chatbot eine direkte Fehldiagnose und in weiteren 11 Fällen waren die Diagnosen ...

