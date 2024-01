DJ Scholz besucht mit Haseloff Hochwassergebiet

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), besuchen am Donnerstag das Hochwassergebiet in dem Bundesland. Das gab das Bundespresseamt in Berlin bekannt. Scholz und Haseloff würden sich in Oberröblingen, einem Stadtteil von Sangerhausen, über die Hochwasserlage informieren. Nach der Besichtigung des Deichs an der dortigen Helmebrücke gegen 11.25 Uhr und einem Besuch der zentralen Sandsackbefüllungsanlage in der Ortschaft Berga gegen 12.45 Uhr sind den Angaben zufolge Statements der beiden Politiker geplant.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2024 10:56 ET (15:56 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.