Hamburg (ots) -Ministerpräsident Stephan Weil hat die Lage im niedersächsischen Hochwassergebiet als "kritisch" bezeichnet.In einem Interview für "NDR Info extra" im NDR Fernsehen versprach er Betroffenen schnelle Hilfe. Wie sie konkret aussehen soll, ließ er offen: "Wir sind immer noch in einer enorm kritischen Lage, und wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Bekämpfung des Hochwassers."Im Westen Niedersachsens liege der Schwerpunkt an Hase und Hunte, auch der Raum Bremen und Oldenburg sei stark betroffen. Im Osten Niedersachsens sei es die Aller bei Celle.Ministerpräsident Weil dankte im Interview mit NDR Info auch den vielen Helfern im Hochwassergebiet. Er sprach von einer "großen Gemeinschaftsleistung"."Überall da, wo ich gewesen bin, hatte ich den Eindruck, da kämpfen Menschen gegen das Hochwasser, die es wirklich verstehen, diese Gefahr gut im Griff zu behalten", sagte Weil. "Es war überall eine spürbare Begeisterung und diese Motivation, dass man für eine gute Sache etwas gemeinsam tut, die mich wirklich beeindruckt hat."Das Interview mit Ministerpräsident Weil ist heute Abend um 20:15 Uhr in einem NDR Info extra "Hochwasser und Regen: Bangen um die Deiche" im NDR Fernsehen zu sehen und zeitgleich auf NDR Info im Radio zu hören.