DJ XETRA-SCHLUSS/DAX fährt deutliches Minus ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch deutlich nach unten. Während der DAX nach einer Berg- und Talfahrt am Vortag noch mit einem kleinen Plus geschlossen hatte, summierte sich das Minus zur Wochenmitte auf 1,4 Prozent auf 16.538 Punkte. Die Index-Schwergewichte Siemens und Airbus belasteten mit ihren Abschlägen von jeweils rund 3 Prozent. Allgemein positionierten sich Anleger etwas vorsichtiger und trennten sich von zyklischen Werten und kauften sich bei defensiven Unternehmen ein.

Als Grund für die aktuelle Schwäche am Aktienmarkt wird auf die Entwicklung bei den Anleihen verwiesen, diese konnten allerdings nach dem Rücksetzer der vergangenen Tage wieder ein wenig Boden gut machen. Das aktuell weiter dünne Handelsvolumen unterstützt die hohen Schwankungen, dies sollte sich in der kommenden Woche ändern. Zudem liefert die Berichtssaison dann bereits erste Einblicke in das Schlussquartal 2023, was ebenfalls die Nerven der nervösen Investoren beruhigen könnte.

Möglicher Zukauf belastet Airbus

Airbus (-3,0%) kamen mit der Nachricht unter Druck, dass mit Atos über den Erwerb deren Big-Data- und Cyber-Sicherheitssparte (BDS) verhandelt werde. Wie die Analysten der Citigroup anmerkten, müsse der Markt erst davon überzeugt werden, dass es eine gute Idee sei, diesen Bereich zu übernehmen, anstatt die entsprechenden Dienstleistungen einfach einzukaufen.

Mit Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2024 ging es für die Aktie der Deutschen Telekom gegen den Trend um 1,5 Prozent nach oben. Auto1 verloren 11,8 Prozent - laut Händlern soll Morgan Stanley die Aktie mit "Underweight" eingestuft haben. Die Analysten gingen davon aus, dass angesichts der Kosten, die zur Ankurbelung des Wachstums erforderlich seien, wahrscheinlich zwei bis drei Jahre länger als vom Konsens erwartet dauern könne, bis ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Rentabilität gefunden werde.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.538,39 -1,4% -1,27% DAX-Future 16.671,00 -1,5% -1,54% XDAX 16.523,66 -1,2% -1,46% MDAX 26.252,13 -2,2% -3,26% TecDAX 3.261,19 -1,9% -2,28% SDAX 13.440,68 -2,8% -3,72% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 137,32 +58 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 8 32 0 3.091,7 72,1 60,8 MDAX 4 46 0 505,2 31,2 28,0 TecDAX 3 27 0 757,9 25,8 22,3 SDAX 3 65 2 110,0 9,0 8,0 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2024 11:49 ET (16:49 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.