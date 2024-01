EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec gibt CEO-Wechsel bekannt



DR. WERNER LANTHALER TRITT ALS VORSTANDSVORSITZENDER (CEO) ZURÜCK

STEHT DEM AUFSICHTSRAT WEITERHIN ALS STRATEGISCHER BERATER ZUR VERFÜGUNG, UM EINE REIBUNGSLOSE ÜBERGABE ZU GEWÄHRLEISTEN

DR. MARIO POLYWKA HAT ZUGESTIMMT, DAS AMT ALS CEO INTERIMISTISCH ZU ÜBERNEHMEN

SUCHE FÜR EINEN LANGFRISTIGEN CEO GESTARTET, UM DEN AUFBAU DES WELTWEIT FÜHRENDEN UNTERNEHMENS FÜR EXTERNE INNOVATION FORTZUSETZEN

EVOTEC BESTÄTIGT PROGNOSE FÜR 2023



Hamburg, 03. Januar 2024:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute bekannt, dass CEO Dr. Werner Lanthaler dem Unternehmen mitgeteilt hat, dass er nach fast 15 erfolgreichen Jahren bei Evotec aus persönlichen Gründen seinen Vertrag nicht bis zum Ende der aktuellen Laufzeit (März 2026) erfüllen wird. Der Aufsichtsrat hat seinem Rücktritt aus dem Amt zugestimmt.



Werner Lanthaler wird eine reibungslose und schnelle Übergabe laufender Projekte in den kommenden Wochen unterstützen. Er wird dem Aufsichtsrat des Unternehmens weiterhin als strategischer Berater zur Verfügung stehen, insbesondere bei den Aktivitäten des Unternehmens, die einen besseren Zugang zu Medikamenten in Afrika und weniger entwickelten Ländern in Asien unterstützen.



Der Aufsichtsrat hat eine interne sowie externe Suche für einen dauerhaften CEO eingeleitet. Zwischenzeitlich hat Dr. Mario Polywka, aktuell Mitglied des Aufsichtsrats und früherer COO von Evotec, zugestimmt das Amt als CEO interimistisch zu übernehmen.



Das Unternehmen sieht sich auf einem starken Pfad, insbesondere auf der Grundlage seiner Technologien für Paradigmenwechsel wie PanOmics, iPSC und Just - Evotec Biologics. Dies stellt eine der stärksten Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsplattformen in der Industrie dar.



Evotec bestätigt die Unternehmensprognose für 2023 wie in der Zwischenmitteilung 9M am 8. November 2023 bekanntgegeben.



Dr. Werner Lanthaler, kommentierte: "Nach einem extrem herausfordernden und sowohl körperlich als auch insgesamt erschöpfenden Jahr 2023, sowie nach eingehender Reflektion in den vergangenen Wochen und in das neue Jahr blickend, bin ich zu dem Entschluss gelangt, als CEO zurückzutreten, da ich dem Unternehmen in den nächsten Jahren nicht bestmöglich dienen kann. Das Unternehmen ist in einer sehr starken Position und die Teams leisten und leiten eine hervorragende Arbeit, die sicherstellt, dass die Umsetzung unserer langfristigen Strategie planmäßig verläuft. Mit PanOmics-gestützter Wirkstoffforschung, iPSCs und Just - Evotec Biologics ist das Unternehmen für eine langfristige globale Führungsrolle und Erfolg aufgestellt.



Ich möchte all meinen Kolleg:innen, Freunden, Partnern und Investoren, sowie meinen Management Teams und dem Aufsichtsrat für eine wundervolle und inspirierende Zeit danken. Dies ist erst der Anfang vom Aufbau DES weltweit führenden Unternehmens für externe Innovation und ich bin überzeugt, dass wir alle gemeinsam einen bereits großartigen Start hingelegt haben. Bevor ich in ein neues unternehmerisches Kapitel aufbreche, werde ich in den nächsten sechs bis neun Monaten ein Sabbatical machen, um mich in Themen, die sich auf radikale technologische und politische Veränderungen konzentrieren, weiterzubilden."



Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich, Vorsitzende des Aufsichtsrats von Evotec sagte: "Im Namen der Aufsichtsratsmitglieder und aller Menschen bei Evotec möchte ich Werner meinen aufrichtigen Dank für seine einzigartige Vision und die vielen wichtigen Erfolge in den vergangenen beinahe 15 Jahren aussprechen. Gemeinsam mit den ebenso engagierten wie kompetenten Teams bei Evotec hat er eine hoch angesehene Innovationsplattform für die Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente gestaltet. Als Werner zu Evotec kam, war das Unternehmen in einer sehr schwierigen Situation. Seither hat er ein Geschäftsmodell etabliert, das heute einzigartig in der Branche ist. Wir respektieren seine Entscheidung, bleiben in Kontakt und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft."





ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec setzt diese "Data-driven R&D Autobahn to Cures" sowohl für proprietäre Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20 Pharma und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 5.000 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die 17 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf X/Twitter @Evotec und LinkedIn .

