© Foto: andreas160578 - Pixabay



Solaraktien stehen den zweiten Tag infolge überdurchschnittlich stark unter Druck und korrigieren kräftig. Eine willkommene Trading-Chance für risikoaffine Anleger?Hinter US-Solarwerten wie Enphase Energy, First Solar und SolarEdge liegt ein schwieriges Jahr 2023. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte setzten stark steigende Anleiherenditen und Prognosesenkungen Titel der Branche unter Druck. Verheerende Jahresbilanz Während First Solar zum Jahreswechsel ein zweistelliges Plus in Ziel retten konnte, verloren die Anteile von Enphase Energy rund die Hälfte ihres Wertes, SolarEdge gab gar um über 60 Prozent nach. Ohne die steile Jahresendrallye in den letzten Wochen des alten Jahres wäre die …