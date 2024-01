MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Entscheidungstools und Diensten für die globale Investment Community, hat heute den Abschluss der Akquisition von Fabric bekannt gegeben. Dies ist eine Technologieplattform für Vermögensverwaltung, die auf Portfoliodesign, Personalisierung und Analysen für Vermögensverwalter und Consultants spezialisiert ist.

Die Akquisition war ursprünglich am 20. Dezember 2023 bekannt gegeben worden.

Jorge Mina, Head of Analytics, MSCI, sagte: "Der Abschluss dieser Transaktion markiert einen weiteren Schritt im Verlauf der Expansion von MSCI und zwar im Hinblick auf Reichweite als auch Angebotspalette. Wir streben weiterhin eine Ausweitung unserer Lösungen für die Vermögensverwaltung an, um die verschiedenen Bedürfnisse unserer Investoren besser abdecken zu können. Die Vereinigung mit Fabric ist ein Meilenstein auf diesem Weg."

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Anlegergemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Research, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Anlageentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis der wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen vermitteln und ihnen helfen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Einblicke in die Anlageprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com. MSCIIR

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, was unbeschränkt Aussagen über die Integration von Fabric und die Aussichten für das neu erworbene Unternehmen umfasst. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder auf zukünftige finanzielle Ergebnisse und umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, durch die unsere tatsächlichen Ergebnisse, unser Aktivitätsumfang, unsere Leistung oder unsere Erfolge deutlich von zukünftigen Ergebnissen, dem Aktivitätsumfang, der Leistung oder den Erfolgen abweichen können, die in dieser Mitteilung zum Ausdruck gebracht werden. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen an Worten wie "dürfen," "können," "erwarten," "beabsichtigen," "planen," "suchen," "antizipieren," "glauben," "schätzen," "vorhersagen" "möglich" oder "fortfahren" oder einer Verneinung dieser Worte oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Sie sollten zukunftsgerichteten Aussagen nur bedingt vertrauen, da sie bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren umfassen, die sich in einigen Fällen nicht von MSCI kontrollieren lassen und die die tatsächlichen Ergebnisse, den Aktivitätsumfang, die Leistung und die Erfolge erheblich beeinflussen könnten.

Weitere Faktoren, die einen wesentlichen Einfluss auf die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge haben könnten, sind im MSCI-Jahresbericht zu finden, der am 10. Februar 2023 auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, ebenso wie in den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und den aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K, die bei der SEC eingereicht oder vorgelegt wurden. Sollten diese Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen von MSCI als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen von MSCI abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung geben die gegenwärtigen Ansichten von MSCI in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und unterliegen diesen und anderen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die Betriebsergebnisse, die Wachstumsstrategie und die Liquidität von MSCI. MSCI übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

