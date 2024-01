Peking (ots/PRNewswire) -Die Miaozhen Academy of Marketing Science (MAMS), eine chinesische Organisation für Marketingwissenschaft, die Branchenkenntnisse, wissenschaftliche Forschung und praktische Erkenntnisse vereint, hat kürzlich den Leitfaden Digital Transformation in Marketing: A Roadmap 2023 ("Roadmap 2023", zu Deutsch: Digitale Transformation im Marketing: ein Fahrplan 2023) auf der siebten chinesischen Konferenz für Marketingwissenschaft vorgestellt, die von Miaozhen Systems ausgerichtet wurde. Die aktuelle Ausgabe ist die dritte jährliche Ausgabe der einflussreichen Publikation.Die Roadmap vergleicht den Prozess der digitalen Transformation im Unternehmensmarketing mit der Besteigung eines Berges. Der Aufstieg ist vertikal in drei Etappen unterteilt, wobei der Fuß, die Mitte und der Gipfel des Berges die Anfangs-, Zwischen- und fortgeschrittene Phase der Transformation darstellen. Entlang der horizontalen Achse wird sie durch grundlegende Elemente wie Daten und technologische Fähigkeiten sowie die Organisationsstruktur ergänzt. Die Roadmap 2023 deckt 6 wichtige Bereiche des Marketings ab: Werbung, Inhalte, soziale Medien, E-Commerce, Nutzerwachstum und Innovationsmanagement. Auf ihrem Weg müssen sich die Unternehmen den Herausforderungen stellen, die jede Phase mit sich bringt, und verschiedene digitale Meilensteine erreichen.Durch das Erreichen aller notwendigen Meilensteine können Unternehmen ihre digitale Transformation im Marketing vollziehen und die ultimativen Ziele wie verbesserte Effizienz, flexibles Reaktionsvermögen und Wertschöpfung verwirklichen. Aufbauend auf den Grundlagen der beiden vorangegangenen Ausgaben wurde die Roadmap 2023 erheblich verbessert, um Marketingexperten in Unternehmen bei der Umsetzung ihrer digitalen Marketingstrategien besser zu unterstützen.Neu in der Roadmap 2023 ist der Abschnitt "Digital Transformation in Marketing: KPI Indexed Chart" (Digitale Transformation im Marketing: KPI-indizierte Grafik). Diese Grafik befasst sich mit den Herausforderungen der Strategiesegmentierung, der Folgenabschätzung und des Kostenmanagements während des gesamten Transformationsprozesses des digitalen Marketings. Sie enthält 139 wichtige Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs) für 35 kritische Szenarien, wobei die zu verfolgenden und zu bewertenden Metriken für jeden der sechs Hauptbereiche der Transformation angegeben werden.Die KPI-indizierte Darstellung wurde auch entwickelt, um die Komplexität der zugrundeliegenden Unterstützungstechnologien und die Herausforderungen bei der Tool-Auswahl zu berücksichtigen, die im Laufe der Entwicklung des digitalen Marketings auftreten. Zudem werden in der Grafik 59 grundlegende Technologien identifiziert, die für jeden der Transformationspfade wesentlich sind.Darüber hinaus enthält die Grafik 13 neue wichtige Wendepunkte, während 7 bestehende aktualisiert wurden, um den Marktentwicklungen Rechnung zu tragen. In Bereichen wie Inhalte, soziale Medien, E-Commerce und Innovationsmanagement wurden mehrere neue kritische Meilensteine eingeführt, darunter "KI-Kreativ/Texten", "SEO-Optimierung", "Sofortiger E-Commerce" und "Virtuelles Design", wodurch sich die Gesamtzahl auf 120 erhöht. Gleichzeitig wurden die Definitionen für bestimmte Meilensteine überarbeitet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2307898/Miaozhen_Academy_of_Marketing_Science_Debuts_Digital_Transformation_in_Marketing_A_Roadmap_2023.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-miaozhen-academy-of-marketing-science-stellt-den-leitfaden-digital-transformation-in-marketing-a-roadmap-2023-vor-302022712.htmlPressekontakt:tracy.zhang@miaozhen.comOriginal-Content von: Miaozhen Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173018/5684666