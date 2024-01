Unsicherheit hat zur Wochenmitte erneut die US-Börsen erfasst: Verlustreiche Entwicklungen prägten das Bild, vor allem in der Tech-Branche. Die jüngsten FOMC-Protokolle haben keine Klarheit über die künftige Zinspolitik gebracht, was die Märkte in eine abwartende Haltung versetzt. Investoren standen somit vor der Herausforderung, ohne konkrete geldpolitische Signale zu navigieren.Das neueste Protokoll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...