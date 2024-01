Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - ITM Power hat nach einem Aufschlag am vorhergehenden Tag mal wieder einen direkten Abschlag hinnehmen müssen. Am Mittwoch verloren die Briten in etwa -2 %. Das führte die Aktie zurück auf den Wert von 0,67 Euro - also wieder klar unter die Grenze von 0,70 Euro. Die Notierungen sind und bleiben ohne einen weiteren Nachrichtenzustrom im Abwärtstrend. Technisch und charttechnisch [...] Hier weiterlesen

