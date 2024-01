Warum ausgerechnet jetzt der Bitcoin-Preis Achterbahn fährt

Die momentane Situation könnte nicht spannender sein! Die Angst vor einer möglichen Ablehnung der beantragten Bitcoin-ETFs in den USA durch die US-Wertpapierbehörde lässt die Kurse von Bitcoin und anderen Altcoins in die Keller rauschen. Für den BTC-Preis ging es teilweise fast 10 Prozent runter. Außer den neuen Kryptowährungen Meme Kombat, Bitcoin Minetrix und Sponge V2 geht es den führenden Coins an den Kragen.

Der Kurseinbruch bei Bitcoin sorgte dafür, dass sich fast alle Gewinne aus 2023 in Luft auflösten. Markieren die Verluste das Ende eines lang anhaltenden Aufschwungs oder ist das nur die berühmte Ruhe vor dem Sturm beziehungsweise Kursfeuerwerk? Als Bitcoin ein 21-Monats-Hoch überschritt, waren die Anleger und der Markt aus dem Häuschen. Im Tagesverlauf verlor Bitcoin heute rund 5,36 Prozent und liegt aktuell bei nur 39,208,12 Euro.

Die vergangenen sieben Tagen ging es knapp 2 Prozent runter für die führende Kryptowährung. Die Kurve im Monatschart sieht nur geringfügig besser aus mit einem Plus von 5,77 Prozent. Es finden sich aber bereits in dieser Ansicht erste Anzeichen auf das Nachlassen des Bullenmarktes. Mitte Dezember färbte sich das Kurschart immer wieder Rot. In den vergangenen zwei Tagen ging es zwar wieder ordentlich rauf, doch jetzt viel der Kurs deutlich und versetzt den Markt in Schrecken.

Warum schwankt der Bitcoin-Kurs?

Der Bitcoin-Kurs unterliegt hohen Kursschwankungen. Das war schon immer so und wird sich auch so schnell nicht ändern. Die Volatilität ist eine wesentliche Kennzahl, um verlässliche Kursprognosen zu erstellen. Der Volatilitätsindex gibt an, wie sich die Kursschwankungen im Verhältnis zu einer Mittellinie verhalten. Dieser Index war in der Vergangenheit deutlich gesunken, was auf eine Stabilisierung der Preise hindeute.

Nun aber dürfte sich die Analyse der historischen Daten verändern, denn wenn die aktuellsten Kennzahlen einfließen, müsste sich dieser Wert wieder verschlechtern. Doch warum fährt der Bitcoin-Kurs gerade jetzt, kurz vor der Entscheidung der SEC, wie eine Achterbahn rauf und runter?

"Kurzfristig werden wir wahrscheinlich eine gewisse erhöhte Volatilität erleben, da die Märkte beginnen, das Risiko in allen Anlageklassen zu messen, da wir in ein Jahr mit vielen Fragezeichen eintreten", sagte Fadi Aboualfa, Forschungsleiter beim Krypto-Depotbank Copper Technologies. Quelle

Die Antwort liegt genau darin, und zwar die anstehende Entscheidung der SEC über die Bitcoin-ETFs. Mit Spot-Krypto-ETFs wären das erste Mal in der Geschichte von Kryptowährungen, Coins wie Bitcoin und Ethereum an den klassischen Börsen handelbar, was ein absolutes Novum und einen Meilenstein bedeuten würde.

Die Aufregung um die von den weltweit größten Vermögensverwaltern eingereichten Anträge für Bitcoin-ETFs und Ethereum-ETFs beherrscht seit Wochen und Monaten die Nachrichten.

Welche Auswirkungen haben die Kursschwankungen?

Einige Analysten sagen, dass die kurzzeitige Abschwächung des Marktes nur eine normale Reaktion auf die anstehenden Ereignisse ist. Die jetzt auftretenden Verluste könnten also nur bedeuten, dass sich die Märkte innerhalb kürzester Zeit wieder deutlich nach oben bewegen.

Davon dürften dann auch andere Assets an den Kapitalmärkten profitieren, denn die nervösen Stimmungen haben sich auch auf Aktien wie die von Coinbase Global ausgewirkt. Der Vermögenswert fiel an einem Tag rund 7 Prozent, während es auch für Bitcoin, Ethereum, Solana und Dogecoin nach unten ging.

Kommt es dazu, dass am 10. Januar die US-Börsenaufsicht die ersten Spot-Bitcoin-ETFs freigibt, entweder nur den von ARK Invest, dessen Antwort nicht weiter von der SEC aufgeschoben werden kann, oder alle Bitcoin-ETF-Anträge auf einmal freigibt, dann dürfte das die Märkte verrückt machen.

Was dann möglich ist, zeigt der Blick auf Bitcoin, denn der Coin stieg im Jahr 2023 um rund 160 Prozent. Auch andere Werte von Altcoins erholten sich in den vergangenen 12 Monaten deutlich, nach dem ein Krypto-Winter im Jahr 2022 nach der FTX-Pleite für herbe Verluste sorgte.

Kryptowährung Bitcoin Minetrix Kürzel $BTCMTX Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 4 Milliarden Start 26.09.2023 Preis ab 0,0124 $ Kategorie Bitcoin-Mining Tokenburn regelmäßig Staking Stake-to-Mine Für Smartphones optimiert Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX/CEX Mindestbetrag 10 $ Strategie Langfristig Konzept Mining-Pool

Welche Bitcoin-Alternativen gibt es?

Derzeit lassen sich am Kryptomarkt einige Bitcoin-Alternativen identifizieren, die wir hier im Detail vorstellen wollen.

Bitcoin Minetrix widmet sich dem Bitcoin-Mining, in dem es Anleger Zugang zu den Angeboten von Cloud-Minern gewährt. Der Prozess startet mit dem Kauf des nativen Utility-Token $BTCMTX, der zunächst im Smart Contract gesperrt wird. Anschließend erfolgt der Tausch gegen Mining-Credits, die den Zugang zum Netzwerk mit hoher Rechenleistung von Cloud-Mining-Anbietern darstellen. Diese Rechenleistung setzen die Anbieter dann ein, um die mathematischen Rätsel innerhalb des Bitcoin-Netzwerks lösen. Anleger, die in Bitcoin Minetrix investieren, nehmen am Bitcoin-Mining teil und erhalten anteilige Block-Rewards. Meme Kombat ist ein GameFi-Token , der eine unterhaltsame Plattform anbietet, auf der Token-Inhaber mit Meme-Figuren spannende Wettkämpfe bestreiten. Der native Utility-Token $MK ist derzeit ebenfalls im Vorverkauf erhältlich und kostet aktuell nur 0,268 USD. In wenigen Stunden steigt der Token im Preis. Mit ihm erhalten Anleger Zugang zur Plattform. Auch dieser neue Meme-Coin lässt sich im Smart Contract des Projektes staken, was zusätzliche Chancen auf ein passives Einkommen gewährt. Auch Sponge V2 ist ein Meme-Coin, und zwar in Form der neuen Auflage des ersten Sponge-Coins. Dieser war ein enormer Erfolg und die Entwickler haben jetzt das Konzept verbessert und das Geschäftsmodell um tolle neue Funktionen ergänzt. Dazu gehört der Mechanismus Stake-to-Bridge, mit dem bestehende Anleger ihren Sponge V1 in die neue Version, $SPONGEV2, umtauschen. Der Tausch ist nur der erste Schritt, denn mit der Verwendung werden die neu gekauften Token direkt im Smart Contract des neuen Projektes gesperrt, was Staking-Rewards einbringt. Die Entwickler haben zudem ein P2E-Game ankündigt, dessen Treiber der native Utility-Token sein wird.

Fazit: Krypto-Enthusiasten lassen sich die Stimmung nicht verderben und bleiben unbeirrt dabei, dass es derzeit um eine ganz normale Abkühlung vor dem nächsten Bullenrun handelt. Die Bitcoin-Zyklen sprechen aus ihrer Sicht eine klare Sprache. Anders sehen, das die Skeptiker, die sich darin bestärkt fühlen, dass Bitcoin, genau wie andere Kryptowährungen auch, keinen intrinsischen Wert besitzt und daher keine Zukunft besitzen. Die drei neuen Kryptowährungen, die wir hier vorgestellt haben, könnten eine gute Bitcoin-Alternative für Anleger darstellen und ins Depot passen, wenn Anleger sich robuster aufstellen wollen.

