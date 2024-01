Welche Kryptowährungen kaufen 2024? Die besten Tipps für den Bullenmarkt

Für Anleger ist es von enormer Bedeutung, sich frühzeitig für das Jahr 2024 zu positionieren. Der Januar bietet sich hierfür als ideale Gelegenheit an. Jedes Jahr werden die Finanzmärkte von verschiedenen makroökonomischen Ereignissen und Narrativen beeinflusst, die signifikante Auswirkungen auf Investitionen haben. Daher ist es ratsam, das eigene Portfolio proaktiv und zukunftsorientiert auszurichten, um von diesen Entwicklungen optimal zu profitieren. Eine frühzeitige Anpassung und Ausrichtung des Portfolios ermöglicht es nun also, die Chancen zu nutzen, die sich aus den bevorstehenden makroökonomischen Trends ergeben. Durch vorausschauendes Handeln können Anleger ihre Position stärken und sich auf ein erfolgreiches Anlagejahr 2024 vorbereiten. Hier kommen die besten Tipps für den Bullenmarkt und sechs Kryptowährungen mit Potenzial.

Buy-the-Dip! Scharfe Rücksetzer gibt es auch im Bull-Run

Buy-the-Dip bleibt ein wichtiger Grundsatz, selbst während eines Bullenmarktes. Denn scharfe Rücksetzer sind unvermeidlich. Anleger sollten nicht in Panik geraten, wenn es zu starken Korrekturen kommt, wie es bei den jüngsten zweistelligen Verlusten bereits der Fall war. Solche Rücksetzer sind nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, sondern vielmehr für die Gesundheit des Marktes sogar notwendig. Diese bieten Gelegenheiten, zu niedrigeren Preisen einzusteigen und von der anschließenden Erholung zu profitieren. Rücksetzer sind also bei den richtigen Kryptos Einstiegschancen. Zudem ermöglichen sie eine Konsolidierung des Marktes und stellen sicher, dass Aufwärtsbewegungen auf einer soliden Basis stattfinden. Ein Trend braucht Korrekturen - auch im Bull-Run.

Die besten Krypto-Narrative im Blick

Narrative sind übergeordnete Themen oder Geschichten, die die Wahrnehmung und die Entwicklung des Marktes beeinflussen. Neben der Price-Action werden auch immer wieder Narrative gehandelt. Diese bieten Einblicke in aktuelle Trends. Für 2024 könnten zentrale Narrative die Skalierung von Ethereum durch Proto-Danksharding und Layer-2-Lösungen, das wachsende Solana-Ökosystem, Real-World-Assets (RWA) in der Blockchain, die zunehmende institutionelle Adoption sowie ein Revival von NFTs mit praktischen Anwendungsfällen sein. Auch die anhaltende Beliebtheit von Meme-Coins und Blockchain-Gaming wird voraussichtlich weiterhin eine Rolle spielen. Darüber hinaus könnten Verbesserungen im Bitcoin-Ökosystem, insbesondere im Bereich des Minings und weiterführender Anwendungen, zentrale Narrative für 2024 bilden.

Diversifikation bleibt das A und O

Diversifikation ist und bleibt ein fundamentales Prinzip, auch beim Investieren in 2024. Eine breit gestreute Anlagestrategie kann das Risiko signifikant reduzieren und die Gesamtrendite des Portfolios stabilisieren. Insbesondere in volatilen Märkten bietet Diversifikation einen wichtigen Schutz. Somit ist eine gut durchdachte Diversifikation entscheidend, um langfristige und nachhaltige Anlageerfolge zu erzielen. Dies gilt insbesondere für den Kryptomarkt. Denn bei aktuell allein auf CoinMarketCap über 2 Millionen Kryptos wird sich nur ein Bruchteil dieser Projekte wirklich durchsetzen.

Welche Kryptowährungen könnten 2024 explodieren?

Anleger haben unterschiedliche Präferenzen, was sich stets in der Wahl der Investments widerspiegelt. Während einige Anleger risikoreichere, aber potenziell höher rentierende Altcoins bevorzugen, neigen andere zu etablierten Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Die gute Nachricht vorweg - es gibt für nahezu jeden Anleger das passende Projekt.

Diesbezüglich haben wir uns entschieden, zwei etablierte Basis-Investments aufzunehmen, zwei Altcoins mit 5-10x Potenzial in diesem Bullenmarkt und zwei weitere Krypto-Presales, die sogar eine weitaus höhere Rendite bei Erfolg bringen könnten.

Basis-Investments Bitcoin & Ethereum

Bitcoin und Ethereum bleiben auch für 2024 fundamentale Basis-Investments im Kryptomarkt und sollten in einem ausgewogenen Portfolio entsprechend übergewichtet sein. Beide Kryptos stehen möglicherweise kurz davor, einen eigenen Spot-ETF zu erhalten, was ein wesentlicher Meilenstein für ihre institutionelle Akzeptanz und Marktreife wäre. Zugleich verfügen diese gemeinsam über 65 % der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung. Diese Entwicklung könnte zu einer erhöhten Nachfrage und einem potenziellen Preisanstieg führen. Als etablierte Marktführer bieten Bitcoin und Ethereum eine gewisse Sicherheit und Stabilität in einem ansonsten stark volatilen Markt. Diese repräsentieren grundlegende Blockchain-Technologien und haben breite, wenn auch unterschiedliche, Anwendungsfälle sowie eine starke Community-Unterstützung

Altcoins mit Potenzial Optimism & Chainlink

Altcoins wie Optimism und Chainlink repräsentieren eine spannende nächste Ebene für Anleger, die nach potenziell lohnenden Investments suchen. Optimism ist eine führende Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum und spielt eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Skalierbarkeit und Effizienz des Ethereum-Netzwerks. Diese Technologie ist entscheidend für die Unterstützung von Ethereum bei der Bewältigung von Herausforderungen wie hohen Gasgebühren und langsamer Geschwindigkeit. 2024 dürfte dank Proto-Danksharding die Leistungsfähigkeit der L2 massiv verbessert werden.

Chainlink hat sich demgegenüber durch das Cross-Chain-Interoperability Protocol (CCIP) neu und breiter aufgestellt. Diese Entwicklung erweitert die Funktionalität über die reine Bereitstellung von Oracles hinaus und ermöglicht eine sicherere und effizientere Interaktion zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken. Diese Neuausrichtung und Erweiterung des Anwendungsspektrums positionieren Chainlink als einen vielversprechenden Kandidaten für den Bullenmarkt. Denn institutionelle Kooperationen und der Fokus auf RWA wecken Fantasie im Markt.

Beste Krypto-Presales Bitcoin Minetrix & SPONGEV2

Für risikobereite und renditeorientierte Anleger bleiben Krypto-Presales und neue Coins auch im Jahr 2024 spannende Investmentoptionen. Diese frühen Investitionsmöglichkeiten in neue Projekte bieten das Potenzial für hohe Renditen, bergen aber auch ein entsprechend höheres Risiko. Presales ermöglichen es Investoren, sich zu einem frühen Zeitpunkt an vielversprechenden Projekten zu beteiligen, oft zu günstigeren Preisen. Für Anleger, die bereit sind, das höhere Risiko zu tragen und die Dynamik des Kryptomarktes aktiv zu nutzen, können diese Investitionen eine attraktive Ergänzung zu einem diversifizierten Portfolio darstellen. Doch welche neuen Krypto-Presales haben 2024 Potenzial? Hier stoßen Anleger bei der Recherche aktuell schnell auf Bitcoin Minetrix und SPONGEV2:

Bitcoin Minetrix konnte schon fast 7,5 Millionen $ im Vorverkauf einsammeln und startete damit als einer der größten Presales in 2024. Das Konzept ist ein Novum - denn das Bitcoin-Mining ist zu zentralisiert. Da herkömmliche Cloud-Miner ebenfalls dieses Problem nicht vollständig lösen können, folgt nun Bitcoin Minetrix mit einem dezentralen Stake-2-Mine-Ansatz, der das Mining noch zugänglicher machen soll. Passive Rewards sind schon jetzt im Vorverkauf möglich. Da der Preis für BTCMTX in weniger als drei Tagen wieder steigt, dürfte sich die schnelle Analyse rentieren.

Demgegenüber ist SPONGEV2 ein Meme-Coin, der bereits einen Vorgänger hat. SPONGE wurde Anfang 2023 zum 100x Coin, SPONGEV2 möchte dieses Kunststück wiederholen. Ein signifikanter Vorteil ist die bestehende Community. Zugleich setzt das Team auf eine Weiterentwicklung durch P2E-Gaming und Staking-Rewards. Die Beteiligung am Presale gelingt via Staking von SPONGE. Im Anschluss wird SPONGE zu SPONGEV2 durch Bridging - dann könnte sich eine eindrucksvolle Rendite wiederholen.

