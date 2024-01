Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Liebe Leser, liebe Leserinnen, SilverCrest Metals Inc. ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Edelmetallprojekten konzentriert, wobei wie der Firmenname bereits andeutet, das Silber im Vordergrund steht. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Vancouver, und konzentriert sich hauptsächlich auf sein Flaggschiffprojekt Las Chispas in Mexiko. Es gilt als ein hochgradiges Silber- [...] Hier weiterlesen

Den vollständigen Artikel lesen ...