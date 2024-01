MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Debatte um Taurus-Lieferungen:

"Russlands Luftangriffe auf das angebliche 'Brudervolk' in der Ukraine haben ausgerechnet über das Weihnachtsfest (das viele Ukrainer erstmals nach westlichem Datum begingen) ein bisher nicht gekanntes Ausmaß erreicht. Hunderte Raketen und Drohnen flogen auf Kiew, Charkiw oder Dnipro, zerstörten Wohnhäuser, Hotels, Einkaufszentren. Putin kümmert es dabei nicht, ob Zivilisten - Kinder, Alte - sterben. Ihm geht es um Zermürbung, Einschüchterung und das klare Signal, dass Moskau den Nachbarn nie wieder aus seiner eiskalten Umklammerung entlassen wird. Für den immer noch zögernden Westen wäre jetzt die Zeit, Farbe zu bekennen. Steht das Bündnis zum Bekenntnis, Kiew "as long as it takes" zu unterstützen, muss es seine Halbherzigkeit endlich beenden. Gebraucht werden mehr Luftabwehr, mehr Munition, aber eben auch Langstreckenwaffen wie der deutsche Marschflugkörper Taurus sowie dafür taugliche Kampfjets. Nur so kann sich die Ukraine wirksam gegen den russischen Terror wehren."/yyzz/DP/he