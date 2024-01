MEGA-Beteiligung: EXKLUSIVER ZUSAMMENSCHLUSS ebnet den Produktions-Weg und lässt Aktie abheben!

Anzeige / Werbung

Raus aus dem Stillstand, rein in den Rohstoff-Tsunami! Agnico Eagle Mines fährt große Geschütze auf und investiert fett in Canada Nickel! Eine bahnbrechende Entscheidung im Rohstoffmarkt!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ein wahres Finanzbeben fand am 29. Dezember an den geschlossenen Börsen statt. Denn genau an diesem Tag passierte das zuvor wahrscheinlich undenkbare, nämlich eine gewaltige Transaktion! Agnico Eagle, ein Schwergewicht im kanadischen Goldbergbau hat im wahrsten Sinne des Wortes die Nickel-Bombe platzen lassen und sich unglaubliche 19,6 Millionen Aktien von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) zu einem Preis von 1,18 CAD pro Aktie einverleibt! Das sollte genau der ZÜNDFUNKE sein, den Canada Nickel (WKN: A2P0XC)gebraucht hat, um jetzt Ihr Depot explodieren zu lassen.

Die strategische Wahl sich am "Crawford'-Nickel-Cobalt-Sulfidprojekt in Nordontario zu beteiligen ist kein Zufall, sondern vielmehr ist es bis ins kleinste Detail kalkuliert. Die Profis von Agnico Eagle haben allein zwei Jahre sorgfältig den Sektor überprüft, bevor man sich dann auf Canada Nickel mit seinem Weltklasseprojekt eingeschossen hat!

Wenn also solche Profis Analysieren und einsteigen, kann das eigentlich nur der Turbo für Ihr Portfolio sein, wenn Sie auch einsteigen! Und bei diesem Unternehmen spricht vieles oder besser gesagt alles für einen MEGA-Erfolg! Allein die riesigen Nickelreserven auf den vielen "Crawford'- Unterprojekten und der ultraniedrige CO2-Fußabdruck machen Canada Nickel (WKN: A2P0XC)-Projekt zu einer regelrechten GELD-MASCHINE. Und Sie können Nutznießer dieser Geldmaschine sein.

Quelle: Canada Nickel

Aber Agnico Eagle sichert sich nicht nur Canada Nickel-Aktien, sondern erhält obendrein noch 6,86 Millionen Optionsscheine, die bis zum 29.12.2026 zu einem Preis von 1,77 CAD (was gut 55 % über dem aktuellen Aktienkurs liegt) in Canada Nickel (WKN: A2P0XC)-Aktien gewandelt werden können, was einem Anteil von etwa 12 Prozent der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien auf nicht verwässerter Basis und beeindruckende 15,6 Prozent auf teilweise verwässerter Basis entspricht. Das bedeutet für Sie, dass Sie nicht nur einen Sitz in der ersten Reihe haben, sondern vielmehr ein VIP-Platz bei dieser bevorstehenden Kurs-Rakete!

Agnico seine Investition bringt zudem noch eine weitere strategische Partnerschaft mit sich, manifestiert in einem "top-up'-Abkommen zum Erwerb von noch mehr Anteilen. Dies ermöglicht Agnico Eagle sich vorrangig an Eigenkapitalfinanzierungen zu beteiligen, um seinen prozentualen Anteil von mindestens 15,6 % an Canada Nickel (WKN: A2P0XC) zu wahren.

Massive Synergien-Freisetzung durch Miniennähe!

Canada Nickels umfangreiches und vielversprechendes Landpaket sowie das Portfolio an frühphasigen Nickel-Sulfid-Ablagerungen befinden sich im nördlichen Ontario, in unmittelbarer Nähe zu den Betrieben von Agnico Eagle in der Abitibi-Region.

Damit ist dieser Deal mehr als nur eine Investition - es ist obendrein die Chance, von der räumlichen Nähe zu Agnico Eagle zu profitieren, die den Austausch von Ressourcen, "Know-how' und Technologien auf kürzestem Weg ermöglicht. Gemeinsam werden die Unternehmen nicht nur den Fortschritt des Projekts überwachen, sondern auch Agnico seine Expertise und modernen Technologien für die Entwicklung nutzen können.

Dies ist unserer Meinung nach der Beginn einer erfolgversprechenden Partnerschaft, die die Zukunft des Rohstoffsektors neu definieren wird. Seien Sie dabei und profitieren Sie von diesen einmaligen Synergien, die diese Nähe schafft - investieren Sie deshalb in Canada Nickel (WKN: A2P0XC)!

Der Nickel-Boom des Jahrhunderts setzt sich in Gang!

Der Nickel-Markt steht Experten zufolge vor einem beispiellosen Boom, der selbst die kühnsten Erwartungen übertreffen sollte - und es ist an der Zeit, dass Sie sich hier einen der besten Plätze zu sichern! Die Nachfrage nach Nickel wird regelrecht explodieren, vor allem durch den unaufhaltsamen Aufstieg der Elektrofahrzeuge.

INSG und Canada Nickel haben die Zahlen auf den Tisch gelegt: Ein jährliches Wachstum von 9 bis 10 % in den ersten drei Jahren dieses Jahrzehnts, was übrigens etwa das Drei- bis Vierfache im Vergleich zu anderen Metallen ist! Aber das soll wohl erst der Anfang sein. Bis 2030 wird sich die Nachfrage nach heutigen Prognosen mindestens verdoppeln, auf über 5 Millionen Tonnen, vielleicht sogar auf mehr als 6 Millionen Tonnen.

Quelle: Canada Nickel

Jedes Portfolio, das jetzt nicht in Nickel investiert, verpasst den Zug zum finanziellen Erfolg! Das hat scheinbar auch das Rohstoff-Urgestein Agnico Eagle erkannt, weshalb man sich großzügig bei unserem TOP-Nickel-Play Canada Nickel (WKN: A2P0XC) eingekauft hat!

Zahlen sagen mehr als 1.000 Worte!

Blicken Sie auf die Zahlen von 2020 (2,2 Mio. Tonnen) über 2021 (2,5 Mio. Tonnen) hin zu den Prognosen für 2030 (5,1 Mio. Tonnen) - das ist der explosive Anstieg, den Investoren lieben, um ihr Depot zu Boosten. Und es kommt noch besser: die Angebotsseite ist ein Pulverfass voller politischer Risiken! Indonesien beherrscht den Nickelmarkt, und die Lieferkette steht vor erheblichen Unsicherheiten. Diese geopolitischen Risiken könnten zu Lieferengpässen und somit spektakulären Preissteigerungen führen.

Nickel ist nicht nur ein Metall, es entwickelt sich immer mehr zu einer Währung der Zukunft. Die Konzentration der Angebotsmacht in den Händen weniger Länder verspricht riesige Gewinnchancen!

Verpassen Sie nicht den Nickel-Boom des Jahrhunderts! Setzen Sie jetzt auf Nickel und erleben Sie, wie Ihr Portfolio explodiert! Der Zug fährt bereits an - steigen Sie schnell noch zu und profitieren Sie von diesem Nickel-Investment!

Durchstarten in neue Höhen nach Einstieg von Agnico Eagle!

Seit dem Einstieg von Agnico Eagle verzeichnet die Canada Nickel (WKN: A2P0XC)-Aktie eine explosionsartige Dynamik. Die enormen Umsätze signalisieren das gesteigerte Interesse der Anleger und institutionellen Investoren gleichermaßen. Dieser bedeutende Einstieg hat die Marktdynamik maßgeblich beeinflusst und die Aktie auf neue Höhen katapultiert.

Was die Charttechnik betrifft, deutet alles darauf hin, dass die Canada Nickel Aktie nun vor einem vielversprechenden und weiteren explosiven Aufwärtstrend steht.

Quelle: StockCharts.com & JS Research GmbH

Der Ausbruch nach oben erfolgte mit einer solchen Kraft, dass auf Anhieb die 50-Tage- und die 200-Tage-Linie weggefegt wurden. Zudem sind vom aktuellem Niveau für die nächsten mehr als 30 % keine größeren Widerstände auf dem Weg nach oben auszumachen. Dann sollte Kraft gesammelt werden, um die etwa 1,85 CAD nach oben rauszunehmen. Damit steht also auch charttechnisch die Investoren-Ampel voll auf Grün!

Explosives Wachstumspotenzial und klare Kaufempfehlung!

Die renommierten Analysten des Haywood Research-Hauses haben bereits den "Buy-In' von Agnico Eagle positiv bewertet und sehen in Canada Nickel (WKN: A2P0XC) ein Investment mit herausragendem Potenzial. Ihr Kursziel taxieren sie zunächst auf 2,50 CAD, also gut 80 % über dem derzeitigen Kurs!

Quelle: Haywood Capital Markets

Trotz der Herausforderungen im vergangenen Jahr, geprägt durch einen 47 %igen Rückgang des Nickelpreises, habe Canada Nickel eindrucksvoll bewiesen, dass man schwierigen Marktverhältnissen trotzen kann.

Überraschenderweise würden sich diese herausragenden Leistungen bisher nicht im Aktienkurs wider spiegeln. Auf der anderen Seite aber ermögliche der absolut übertriebene Kursrückgang Investoren eine außergewöhnliche Chance noch günstig in das Unternehmen einzusteigen, da starke Kurssteigerungen wahrscheinlich sind - befeuert durch kommende Top-News! Die kürzlich vorgestellte "Bankable Feasibility Study' für das "Crawford'-Projekt markiert dabei erst den Anfang einer scheinbar beispiellosen Erfolgsgeschichte.

Weitere bahnbrechende Meilensteine vorm Erreichen!

Derzeit arbeitet das Unternehmen weiter aktiv an der Entwicklung seines Weltklasse-Nickel-Projkets und der Errichtung eines "CO2-Speicher-Hubs'. Der "Speicher-Hub' ermöglicht Canada Nickel, wegweisende Deals im Bereich der Kohlenstoffbindung mit CO2-Emittenten in ganz Ontario einzugehen, was potenziell Millionen von Dollar in die Unternehmenskasse spülen wird. Vermutlich sogar noch spannender wird die in Aussicht gestellte Präsentation eines Abnahmevertrags für einen Teil der Nickelkonzentratproduktion sowie ein weiterer Partner!

Aber auch das ist noch längst nicht alles! Canada Nickel wird im gleichen Zeitraum, also auch noch im ersten Quartal, eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie ("PEA') für das hochgradige "Texmont'-Grundstück präsentieren, mit dem klaren Fokus auf Produktionsstart 2025.

Fazit: Vertrauen pur…!

Die gewaltige Beteiligung von einem 66-jährigen Urgestein in der Goldminenbranche beschreibt nicht nur das Vertrauen in die langfristigen Perspektiven von Canada Nickel (WKN: A2P0XC), sondern auch die Bereitschaft, aktiv an der Entwicklung dieses aufstrebenden Nickelprojekts teilzuhaben. Mit der Option, einen Direktor in den Vorstand von Canada Nickel zu nominieren, sichert sich Agnico Eagle zudem einen Platz am Verhandlungstisch und kann durch seine Expertise die Weichen für eine noch erfolgreichere Zukunft stellen.

Dieser Meilenstein der Partnerschaft markiert für uns den Beginn einer neuen Ära im Nickelsektor, der vor einer glänzenden Zukunft steht! Investoren, die jetzt handeln, werden die Gewinner von morgen sein. Verpassen Sie also nicht diese Chance, Teil einer revolutionären Entwicklung zu sein und investieren Sie in Canada Nickel (WKN: A2P0XC)!

Angesichts dieser vielversprechenden Entwicklungen und der ebenfalls positiven Einschätzung von Haywood können wir nur eine klare Empfehlung aussprechen: Kaufen Sie jetzt, um von dem bevorstehenden Wachstum von Canada Nickel zu profitieren! Dieses Unternehmen hat die Power, die Bergbauindustrie zu revolutionieren und Ihrem Portfolio einen bedeutenden Schub zu verleihen.

Dieses Investment ist nicht nur eine Investition, es ist vielmehr Ihr VIP-Ticket zum finanziellen "Ausnahmezustand"! Der Countdown für den nächsten Gewinnschub läuft - ergreifen Sie die Chance!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: U.S. EIA, Canada Nickel Analysis, WoodMac Nickel Industry Costs, INSG, Agnico Eagle Mines, Canada Nickel, Haywood Capital Markets

Dieser Werbeartikel wurde am 03. Januar 2024 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt.

Enthaltene Werte: CA0084741085,CA13515Q1037