Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmensdaten 07:00 Uhr, Deutschland: Grenke, Neugeschäftsmeldung Q4/23 08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Q4-Umsatz 13:00 Uhr, USA: Walgreens Boots Alliance, Q1-Zahlen 14:00 Uhr, Schweden: Svenska Handelsbanken, Investor Day Konjunkturdaten 01:30 Uhr, Japan: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe …