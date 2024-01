News von Trading-Treff.de Weiterer Abverkauf im DAX zur Wochenmitte, die Wall Street stand erneut unter Druck. Meine Tradingideen für Donnerstag den 04.01.2024 Weiterer Abgabedruck im DAX Als Videoversion: Nachdem wir zum Jahresausklang wenige Impulse am Aktienmarkt sahen, dreht das neue Jahr in Sachen Volatilität deutlich auf. Bisher waren die Schlusskurse auf einem vergleichbarem Niveau, wie ich in der Analyse zum Jahresende mit diesem Chart darstellte ...

