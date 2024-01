Anzeige / Werbung

Der Jahresstart 2024 kann sich sehen lassen, sofern man sprichwörtlich auf das richtige Pferd gesetzt hat.

Longboard Pharmaceuticals überraschte die Investoren mit positiven Meldungen und kann ein sattes Kursplus verzeichnen. Branchenkenner erinnern sich an einen ehemaligen Konkurrenten, der bereits für einen hohen Milliardenbetrag übernommen wurde. Was das Ganze mit einem dritten Unternehmen zu tun, das möglicherweise vor einem vergleichbaren Kurssprung steht, dazu werden Hintergrundinformationen im folgenden Artikel zu finden sein. Mit großem Interesse wird auch die jüngste Entwicklung von Bayer, MorphoSys und Pfizer verfolgt.

Neubewertung nach Studienergebnisse

Longboard Pharmaceuticals hat zum Jahresstart 2024 positive Studienergebnisse bekannt gegeben, die eine erfolgreiche Behandlung von zwei seltene Epilepsie-Erkrankungen (Dravet- und Lennox-Gastaut-Syndroms) hervorheben. Am letzten Börsentag in 2023 schloss die Aktie an der NASDAQ in New York beim Preis von 6,03 USD und ging am ersten Handelstag des neuen Jahres bei 25,10 USD aus dem Handel - ein sattes Kursplus von über 300%. Branchenkenner erinnern sich an GW Pharmaceuticals, das Unternehmen hat ebenfalls erfolgreich die Epilepsie-Erkrankungen mit seinem Cannabidiol-Medikament Epidiolex behandelt. GW Pharmaceuticals wurde inzwischen von Jazz Pharmaceuticals für 7,2 Mrd. USD übernommen.

Vielversprechender Wirkstoff Cannabidiol

Cannabidiol ist auch der Wirkstoff mit dem Cardiol Therapeutics arbeitet und sich ebenfalls wie Longboard Pharmaceuticals, als Biotech-Unternehmen, in der klinischen Phase befindet und sich auf die Behandlung seltener Krankheiten konzentriert. Cardiol's Medikamentenkandidaten mit Cannabidiol als Wirkstoff heißt CardiolRx?.

Vergleichbare Entwicklung zu erwarten?

Cardiol schließt derzeit eine Studie mit CardiolRx? ab, die in Bezug auf Patientengröße und Phase der Studie von Longboard ähnlich ist, um eine seltene Herzerkrankung namens rezidivierender Perikarditis zu behandeln. Ähnlich wie im Fall von Longboard gibt es derzeit eine von der FDA zugelassene Behandlung für rezidivierende Perikarditis von einem Unternehmen namens Kiniksa Pharmaceuticals. Dieses Unternehmen wird an der NASDAQ mit einer Bewertung von rund 700 Mio. USD gehandelt.

Unternehmensmeldungen werden erwartet

Der Aktienmarkt begrüßt und schätzt alternative Therapien für dieselben Krankheiten, insbesondere wenn sie erhebliche Vorteile bieten. Die Marktkapitalisierung von Longboard ist mittlerweile auf rund 590 Mio. USD gestiegen, während Cardiol noch mit rund 57 Mio. USD bewertet wird - losgelöst vom bilanziellen Cash-Bestand von über 40 Mio. CAD per 30.09.2023. Die Studienergebnisse von Cardiol könnten bald veröffentlicht werden, und erste präklinische Daten deuten stark auf ein positives Ergebnis hin. Eine spannende Entwicklung ist zu erwarten.

2024: Rückkehr von Biotech und Pharma in den Fokus?

Am gestrigen Handelstag führte Bayer bei Tradegate mit über 3.000 Transaktionen die Spitze der meisten Ausführungen an. Der US-Pharmariese Pfizer brachte es auf über 1.275 Trades. Mit einem 12-Monatshoch bei über 36,50 EUR startete MorphoSys ins neue Jahr, aber gab gestern auf unter 33,50 EUR nach.

Longboard Pharmaceuticals (590 Mio. USD) und Kiniksa Pharmaceuticals (700 Mio. USD) sind mit ihren Bewertungen richtungsweisend für Cardiol Therapeutics (57 Mio. USD) und den zu erwartenden Ergebnissen der klinischen Studien. Wer bei der Spekulation dabei sein möchte, steigt ein.

Relativ-Chart vom 03. Januar 2023 bis 03. Januar 2024; Cardiol Therapeutics vs. Longboard Pharmaceutics; Quelle: REFINITIV