The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.01.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.01.2024



ISIN Name

DE000CZ40NN0 COBA MTH S.P29

LU0119200128 GS3-GL.SOC.IMP.EQ.PDLA INVESTMENT

DE000BLB6Z36 BAY.LDSBK.IS.19/24

XS1328173080 CRH FUNDING 15/24 MTN

US345397YG20 FORD MOTOR CRED. 17/24

DE000DZ1J758 DZ BANK IS.EM.A428 VAR

FR0011560077 ORANGE 13/24 MTN