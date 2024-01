The following instruments on XETRA do have their first trading 04.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.01.2024AktienHK0000981941 Timeless Resources Holdings Ltd.Anleihen1 XS2743029253 Banco Santander S.A.2 XS2743029840 Banco Santander S.A.3 FR001400N3F1 RCI Banque S.A.4 XS2744169637 Kreditanstalt für Wiederaufbau5 XS2743029766 Banco Santander S.A.6 DE000CZ439P6 Commerzbank AG7 FR001400N2U2 Crédit Agricole S.A.8 US26441CCC73 Duke Energy Corp.9 US29379VCE11 Enterprise Products Operating LLC10 US29379VCF85 Enterprise Products Operating LLC11 AT0000A39GD4 Erste Group Bank AG12 DE000CZ439N1 Commerzbank AG13 US24422EXH79 John Deere Capital Corp.14 DE000LB39AS0 Landesbank Baden-Württemberg15 DE000A3823L6 Niedersachsen, Land