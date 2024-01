Für den DAX ging es am gestrigen Mittwoch um 1,4% auf einen Endstand bei 16.538 zurück. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Dienstag noch mit einem Mini-Plus von 0,1% ins neue Börsenjahr gestartet war, gaben die Notierungen zur Wochenmitte deutlich nach. Dabei waren die Kurse zunächst bei 16.771 in den Handel gestartet (Vortagsschluss bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...