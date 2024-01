Velocity wird zu einem der größten Netzwerke von Prüfzentren in Europa und ist außerdem das größte in den USA.

LONDON, Jan. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velocity Clinical Research ("Velocity"), das führende Unternehmen für klinische Prüfzentren in vielen verschiedenen therapeutischen Gebieten, gibt heute seine weitere Expansion in Europa bekannt. Mit der Übernahme des Netzwerks KO-MED Centra Kliniczne kommen fünf Standorte in Polen hinzu. Zwei neue Standorte kommen in Deutschland durch die Akquisitionen von PRI (Pneumologisches Forschungsinstitut) an der LungenClinic Grosshansdorf und von KLB Gesundheitsforschung Lübeck hinzu.

Das Wachstum von Velocity beschleunigt sich in ganz Europa, mit 17 Standorten im Vereinigten Königreich, Polen und Deutschland. Das Unternehmen ist heute eines der größten Netzwerke von Prüfzentren in Europa und das größte Prüfzentrumsunternehmen in den Vereinigten Staaten.

Dominic Clavell, European General Manager von Velocity, meinte dazu: "Unser europäisches Netzwerk ist jetzt größer als zu dem Zeitpunkt, als wir an GHO Capital verkauft wurde. Velocity baut ein integriertes Netz von Prüfzentren auf, das einen Paradigmenwechsel herbeiführen kann, und wir haben nun die Größe und die Reichweite, um genügend Patienten zu rekrutieren, entweder für ganze Studien oder um einen wesentlichen Beitrag zu den Länderzielen in Europa zu leisten. Dies beschleunigt die Aktivierung des Prüfzentrums erheblich und spart den Auftragsforschungsinstituten und Sponsoren viel Zeit."

Die Übernahme von KO-MEDist der erste Vorstoß von Velocity in die Onkologieforschung, auf die weltweit etwa 40-50 % der klinischen Studien entfallen. KO-MED ist seit 2020 das führende Multi-Prüfzentrums-Netzwerk in Polen und hat über 9.000 Patienten in die klinische Forschung aufgenommen.

Dr. Marek Konieczny, Verwaltungsratsvorsitzender von KO-MED, meinte dazu: "Ich bin seit über 25 Jahren in der klinischen Forschung tätig, und es gibt immer wieder neue Herausforderungen, die mich dazu anregen, neue Ansätze zu finden. In den meisten Fällen profitiert der Patient von der Teilnahme an einer klinischen Studie, was vor allem bei onkologischen Studien von großer Bedeutung ist. Ich habe es selbst miterlebt, dass Patienten, die ich betreut habe und die zuvor kaum eine Überlebenschance hatten, länger leben und mehr Zeit mit ihren Angehörigen verbringen können.

Teil von Velocity zu sein ist eine wunderbare Gelegenheit, bestehende Kapazitäten mit dem besten Netzwerk für klinische Studien der Welt zu vereinen. Integration anstelle von Angliederung ermöglicht es uns, eine Kooperation mit gemeinsamen Werten herzustellen. In meiner neuen Rolle als Vice President Corporate Development (CEE) und Medical Director (CEE) möchte ich mit meiner Erfahrung beim Aufbau eines Prüfzentrumsnetzes die Entwicklung von Velocity in Polen und in Europa im Allgemeinen unterstützen."

Das PRI-Pneumologische Forschungsinstituthat seit seiner Eröffnung vor 25 Jahren über 300 Studien durchgeführt und ist führend in der Forschung zu Asthma bronchiale, Bronchiektasien und Lungenfibrose. Dr. Anne-Marie Kirsten und Dr. Henrik Watz sind beide bei Velocity als Leiterin bzw. Leiter von klinischen Prüfungen (Principal Investigator) tätig und damit führend in der Lungenforschung in Europa.

Dr. Kirsten dazu: "Schon zu Beginn unserer Karriere als Ärzte für Innere Medizin und Pneumologie war uns klar, dass nur die klinische Forschung das Potenzial für Innovationen birgt. Die therapeutischen Fortschritte, die in den letzten 15 Jahren in den Bereichen COPD, Lungenfibrose und Asthma erzielt wurden, sind eine große Errungenschaft auf dem Weg zu einer verbesserten Lebensqualität unserer Patienten, zu der wir wesentlich beigetragen haben."

Dr. Watz fügte hinzu: "Mit Velocity als Basis, sehen wir eindeutig die einmalige Chance für eine schnellere Rekrutierung, die Nutzung gemeinsamer Ressourcen und Infrastrukturen und die Zusammenarbeit innerhalb einer Familie von erfahrenen und hochprofessionellen Forschern. Als Ärzte werden wir uns mehr auf unsere Patienten und deren Bedürfnisse konzentrieren können, da die administrativen Aufgaben durch die gemeinsame Infrastruktur von Velocity erledigt werden."

Die KLB-Gesundheitsforschung Lübeckbefindet sich im Herzen der Stadt Lübeck und führt seit 2008 klinische Studien zu Atemwegserkrankungen durch.

Dr. Andrea Ludwig-Sengpiel kommentierte dies wie folgt: "Wir erleben einen Strukturwandel in unserer Arbeitswelt. Die Digitalisierung, sich verändernde Anforderungen an die Mitarbeiter und ihre neu definierten Bedürfnisse sind wichtige Themen, die durch die Integration in ein großes Netzwerk besser angegangen werden können. Velocity bringt sehr erfahrene und hochprofessionelle Prüfzentren mit vergleichbaren Qualitätsstandards und wissenschaftlicher Arbeit zusammen, wodurch viele Synergien entstehen, von denen alle Teilnehmer profitieren können. Das macht die Integration in dieses Netz so attraktiv. Wir freuen uns, Teil eines internationalen Unternehmens zu sein."

Die neuen Prüfzentren kommen zu den bereits bestehenden vier Prüfzentren von Velocity in Deutschland, einem in Polen und fünf im Vereinigten Königreich hinzu, von denen drei neu eröffnet wurden. Velocity verfügt über fast 100 Prüfzentren weltweit und hat Zugang zu mehr als 220 Prüfärzten und 1 Million Patienten.

Die Prüfzentren von Velocity sind über eine zentralisierte Infrastruktur und ein gemeinsames Technologie-Backbone vollständig integriert, was eine hervorragende Patientenerfassung und eine konsistente, qualitativ hochwertige Datenlieferung ermöglicht. Dadurch können Auftragsforschungsinstitute und Biopharmaunternehmen von einem schnelleren und vereinfachten Zugang zu Patienten in Nordamerika und Europa profitieren.

Über Velocity Clinical Research

Velocity ist das führende integrierte Netzwerk von Prüfzentren für klinische Studien. Mit fast 100 Prüfzentren und mehr als 220 Forschern arbeitet Velocity mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen zusammen, um neue Arzneimittel, Medizinprodukte, Diagnostika und Kombinationsprodukte zu erforschen, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern könnten. Velocity bietet einheitliche Lösungen für Forschungsstandorte an, um effizient die richtigen Patienten, Prüfer und Forschungsmitarbeiter für klinische Studien in den USA und Europa zu finden.

Das Unternehmen betreibt auch ein Technologiezentrum in Indien, wo es durch die Entwicklung innovativer Systeme zur Nutzung umfangreicher Standort-, Patienten- und historischer Leistungsdaten eine neue Ära in der klinischen Forschung einläutet. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Velocity hochwertige Daten, eine vorbildliche Patientenversorgung und eine beispiellose Effizienz für klinische Studien in jeder Größenordnung liefert, besuchen Sie VelocityClinical.com

Über KO-MED

KO-MED Clinical Centers ist ein Netzwerk moderner und dynamischer klinischer Prüfzentren, die Patienten aus ganz Polen für klinische Studien rekrutieren. Unsere Aufgabe ist es, klinische Studien durchzuführen, die den Patienten die Möglichkeit geben, ihre Gesundheit wiederzuerlangen und zur Entwicklung der Medizin beizutragen. Wir sind seit 20 Jahren in diesem Bereich tätig und haben Hunderte von klinischen Studien durchgeführt. https://komed-ck.pl/en/about-us/

Über Dr. Marek Konieczny

Dr. Konieczny ist Facharzt für Kardiologie und Innere Medizin. Er ist der Gründer des ersten und größten Netzes klinischer Prüfungszentren in Polen - KO-MED CK, das sowohl private Forschungseinrichtungen in Forschungs- und Lehrkrankenhäusern als auch Forschungsinstitute und große Krankenhäuser umfasst. Beim Aufbau dieses Netzes ließ er sich von bewährten Verfahren in den Vereinigten Staaten inspirieren und besuchte zahlreiche Forschungszentren. Er baute eine Zusammenarbeit mit dem Medical College of Wisconsin auf und war als Haupt- oder Mitprüfer an über 200 klinischen Studienprojekten beteiligt. Anerkannt für das Erreichen der besten Rekrutierungsergebnisse nicht nur in Polen und Europa, sondern auch weltweit, wurde er mit prestigeträchtigen Aufgaben als nationaler Koordinator betraut, und erlangte Vertrauen, das durch zahlreiche, unter anderem von der FDA durchgeführte Audits und Inspektionen gestützt wurde, was die qualitative Hochwertigkeit von KO-MED CK hervorhebt.

Über das Pulmonary Research Institute.

PD Dr. med. Anne-Marie Kirsten hat ihr Medizinstudium an der Universität Hamburg mit einer Doktorarbeit über die Stickstoffoxidproduktion in den menschlichen Atemwegen abgeschlossen. Nach dem Studium arbeitete sie an der Universität Mainz in der Abteilung für Innere Medizin und wurde Leiterin der Geschäftsstelle des Pneumologischen Forschungsinstituts am Krankenhaus Grosshansdorf. Seit 2008 ist sie die Geschäftsführerin des PRI.

PD Dr. med. Henrik Watz studierte Medizin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und spezialisierte sich auf Lungenkrankheiten. Er erwarb zusätzliche medizinische Qualifikationen am Kompetenzzentrum für klinische Studien, Bremen, und in Düsseldorf. Er war Arzt am Pneumologischen Forschungsinstitut am Krankenhaus Grosshansdorf, bevor er 2008 Geschäftsführer des PRI wurde. Als Forscher hat er klinische Erfahrung mit Bronchialkarzinomen, gesunden Probanden, Asthma, COPD, Sarkoidose und Lungenfibrose.

Über die KLB Gesundheitsforschung Lübeck

Seit 2008 führt die KLB Gesundheitsforschung Lübeck GmbH klinische Studien im Bereich der Grundlagenforschung und Therapie von Atemwegserkrankungen durch, um neue Wirkprinzipien und Diagnoseverfahren für Asthma bronchiale, Heuschnupfen, Allergien, Raucherlunge/COPD und Bronchiektasien zu erforschen. https://www.klb-luebeck.de

Dr. med. Andrea Ludwig-Sengpiel ist geschäftsführende Gesellschafterin der KLB Gesundheitsforschung Lübeck. Seit 2001 hat sie mehr als 180 klinische Studien der Phasen I-IV in den Indikationen Asthma bronchiale, allergische Rhinitis, COPD, Sarkoidose, Lungenfibrose, allergische bronchopulmonale Aspergillose (ABPA) und Bronchiektasien durchgeführt. Sie schloss ihr Medizinstudium an der Universität Hamburg ab und war Forschungsärztin am Pneumologischen Forschungsinstitut am Krankenhaus Grosshansdorf, bevor sie Geschäftsführerin der KLB wurde.

