PGHN SW - Partners Group: Gruppe Alfred Gantner meldet Anteil von 5,02% ADS - Adidas will im indischen Chennai Dienstleistungszentrum errichten. Das Einzige in Asien außerhalb Chinas, Economic Times EVT - Evotec-Aktie fällt fast 7% in US-Handel angesichts CEO-AbgangGLJ - Grenke mit Leasingneugeschäft am unteren Prognoseende - Marge steigtNDX1 - Nordex erhält Auftrag über 106 MW für Windpark in Spanien BAYN - Die Kernaufgabe des neuen Bayer-Chefs Bill Anderson ist nach Aussage des Aufsichtsratsvorsitzenden Norbert Winkeljohann die Verbesserung der Performance insgesamt. Zu einem möglichen Verkauf einer Sparte wollte er sich nicht konkret äußern. "Bekanntlich werden zurzeit strukturelle Optionen gründlich analysiert. Die Beibehaltung von drei Divisionen ist ...

