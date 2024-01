Die Sorglosigkeit der Anleger aus dem vergangenen Jahr wandelt sich nun in Angst vor einer stärkeren Korrektur am Aktienmarkt. 500 Punkte ging es in den vergangenen beiden Handelstagen am Stück mit dem Deutschen Aktienindex nach unten, wobei sich die ersten Stunden des Jahres mit dem Lauf in Richtung 17.000 im Nachhinein als Bullenfalle erwiesen haben. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor. Was dann kam, hat viele Anleger auf dem falschen Fuß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...