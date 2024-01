Die Amazon-Aktie (WKN: 906866) taucht auf der Empfehlungsliste Top 30 Global Ideas auf und steht bei Analysten wieder hoch im Kurs. Kann sich das 2024 auch an der Börse widerspiegeln oder werden die Erwartungen enttäuscht? Amazon vorgestellt Amazon mit Hauptsitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington ist ein global agierender Online-Versandhändler mit einer breit gefächerten Produktpalette. In vielen Produktkategorien ist Amazon der weltweit führende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...