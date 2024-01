Der US-Elektroauto-Hersteller Rivian hat 2023 sein Jahresziel von 54.000 produzierten Fahrzeugen übertroffen. Alle stammen aus dem bisher einzigen Werk des Unternehmens in Normal im US-Bundesstaat Illinois. 2024 soll eine zweite Produktionsstätte ans Netz gehen. Rivian fertigte im abgelaufenen Jahr in seinem Werk in Normal konkret 57.232 Stromer und lieferte 50.122 Exemplare aus. Damit erreichte das Elektroauto-Startup das jüngst nach oben angepasste ...

