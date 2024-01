Apple hat in vielerlei Hinsicht die Nase vorne. Die Aktie ist die größte Position in den Portfolios von Berkshire Hathaway, BlackRock und Vanguard und das Unternehmen ist das wertvollste der Welt. Die Allzeitperformance von mehr als 150.000 Prozent Plus spricht Bände. Nun führt der iPhone-Hersteller jedoch eine unrühmliche Liste an. Nämlich die der größten Verlierer.Die starke Jahresendrally ist ausgebremst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...