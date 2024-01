© Foto: QuantumScape - quantumscape.com



Volkswagen und Quantumscape machen große Fortschritte in der Feststoffbatterie-Entwicklung. Die Testergebnisse des Autobauers und seines US-Partners Quantumscape überzeugen Experten. Was macht die Quantumscape-Aktie?Volkswagen und Quantumscape haben offenbar große Fortschritte bei der Entwicklung von Feststoffbatterien gemacht, die Lithium-Ionen-Batterien mit flüssigem Elektrolyt ersetzen könnten. Der deutsche Autobauer und das US-Start-up hätten inzwischen einen wichtigen Schritt in Richtung Massenproduktion der Feststoffzellen gemacht. Das bestätigten beide Unternehmen dem Handelsblatt. Ein gemeinsam entwickelter Prototyp erreichte mehr als 1.000 Ladezyklen, was einer Lebensdauer von rund …