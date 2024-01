Die Testphase beginnt am 17. Januar 2024 auf dem Goerli-Netz.Nachfolgende Tests in den Netzen Sepolia und Holesky am 31. Januar bzw. 7. Februar 2024.Einführung von "proto-danksharding" zur Verbesserung der Datenspeicherung und zur Senkung der Gasgebühren.Erwartete positive Auswirkungen auf die Marktleistung von Ethereum und die Netzwerkaktivitäten.Im Jahr 2024 wird Ethereum bedeutende Upgrades erfahren, wobei das Dencun-Update eine zentrale Entwicklung darstellt. Die Testphase des Upgrades soll ...

