Rodenbach (www.anleihencheck.de) - Aktuell ziehen die Aktienmärkte die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf sich, doch auch die Anleihenmärkte haben zurückliegend eine spürbare Erholungsbewegung durchlaufen, so Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments."Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und hochverzinsliche Anleihen haben in den USA seit ihren Zwischentiefs im Oktober 2023 ein zweistelliges Kursplus verzeichnet. Wichtiger als der Blick in den Rückspiegel ist allerdings die Aussage: Selbst wenn die Kurse der Anleihen von nun an nicht mehr steigen, können sie für viele Anleger eine wichtige Rolle im Portfolio spielen", erläutere Grüner. ...

